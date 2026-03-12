Explosivo cruce entre Sol Pérez y Carmiña luego de ser expulsada por racismo en Gran Hermano

Para intentar bajar la tensión, la comunicadora paraguaya decidió reconocer a su colega y destacar lo positivo de su relación: elogió a su colega y expresó que "no quiere pelear, que van al mismo gimnasio y que quiere ser como ella", mostrando así un gesto de buena voluntad en medio del clima tenso que se vivía en el estudio.

Qué dijo Yanina Latorre de Carmiña

Yanina Latorre estalló de furia contra Carmiña después de que durante la emisión le mostraran un antiguo clip en el que la periodista paraguaya hablaba mal de ella durante su paso por un Bailando de Paraguay.

El video salió al aire en SQP (América TV) y provocó un gran revuelo en el estudio ubicado en Fitz Roy, barrio porteño de Palermo. En las imágenes, la exparticipante de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) se despachaba, hace 11 años, con duras críticas e insultos hacia la conductora, en un tono que sorprendió a todos los panelistas.

"Pobre chica. No me da ni para putearla. Es una infradotada. Primero que yo no compito con Jorgito. Que me diga mala persona, cuando a vos te echaron de la casa por tratar de esclavo a una chica que no te hizo nada. Te metiste con el guaraní, con los gays", comenzó Yanina, visiblemente consternada por lo que escuchaba.

Sin intención de calmar la situación, continuó con un descargo lleno de indignación: "Gracias a Dios, me va bárbaro: tengo mi propio programa, radio, una familia, hijos. Mala persona sos vos, que no tenés valores, que insultás a una mina como yo que no te conoce ni te hizo nada para pegar un portal. Vivís colgada de los argentinos. Somos más importantes que vos. Te recuerdo que te vi y me pediste una selfie. Sos una pobre chica que se quería colgar de mí".