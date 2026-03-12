A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
No hubo paz

Explosivo cruce entre Sol Pérez y Carmiña luego de ser expulsada por racismo en Gran Hermano

Sol Pérez acorraló a Carmiña para que explicara por qué había hecho los comentarios racistas contra Mavinga, pero no solo no ocurrió eso, sino que todo terminó peor.

12 mar 2026, 23:59
Explosivo cruce entre Sol Pérez y Carmiña luego de ser expulsada por racismo en Gran Hermano
Explosivo cruce entre Sol Pérez y Carmiña luego de ser expulsada por racismo en Gran Hermano

Explosivo cruce entre Sol Pérez y Carmiña luego de ser expulsada por racismo en Gran Hermano

La gala de Gran Hermano Generación Dorada tuvo un clima especialmente tenso luego de la expulsión de Carmiña por los comentarios racistas dirigidos a Mavinga. En ese contexto, se produjo un fuerte cruce entre la participante y Sol Pérez, que no dudó en cuestionarla con dureza en pleno debate del programa.

Tal como muchos imaginaban, el panel que acompaña a Santiago del Moro estuvo más encendido que nunca. Los integrantes del ciclo intentaron analizar lo sucedido y entender qué llevó a la periodista paraguaya a pronunciar esas palabras dentro de la casa, pero el clima se volvió cada vez más caldeado a medida que avanzaba la discusión.

"¿Comentario cancelable? Pero me parece que esto…", interrumpió Sol a la expulsada del reality, quien redobló la apuesta y alzó aún más la voz contra Pérez: "¿Me van a dejar hablar o me voy, chicos? No sabés ser panelista: cuando alguien responde, esperás a que termine de responder".

"Sos una radio, y no paras de hablar. Nosotros estamos acá también para opinar. Somos analistas. Está bien, habla sola. Eso te deja parada en como sos, te describe a vos", dijo la abogada, cada vez más enojada y mostrando su descontento por no poder expresarse.

Para intentar bajar la tensión, la comunicadora paraguaya decidió reconocer a su colega y destacar lo positivo de su relación: elogió a su colega y expresó que "no quiere pelear, que van al mismo gimnasio y que quiere ser como ella", mostrando así un gesto de buena voluntad en medio del clima tenso que se vivía en el estudio.

Embed

Qué dijo Yanina Latorre de Carmiña

Yanina Latorre estalló de furia contra Carmiña después de que durante la emisión le mostraran un antiguo clip en el que la periodista paraguaya hablaba mal de ella durante su paso por un Bailando de Paraguay.

El video salió al aire en SQP (América TV) y provocó un gran revuelo en el estudio ubicado en Fitz Roy, barrio porteño de Palermo. En las imágenes, la exparticipante de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) se despachaba, hace 11 años, con duras críticas e insultos hacia la conductora, en un tono que sorprendió a todos los panelistas.

"Pobre chica. No me da ni para putearla. Es una infradotada. Primero que yo no compito con Jorgito. Que me diga mala persona, cuando a vos te echaron de la casa por tratar de esclavo a una chica que no te hizo nada. Te metiste con el guaraní, con los gays", comenzó Yanina, visiblemente consternada por lo que escuchaba.

Sin intención de calmar la situación, continuó con un descargo lleno de indignación: "Gracias a Dios, me va bárbaro: tengo mi propio programa, radio, una familia, hijos. Mala persona sos vos, que no tenés valores, que insultás a una mina como yo que no te conoce ni te hizo nada para pegar un portal. Vivís colgada de los argentinos. Somos más importantes que vos. Te recuerdo que te vi y me pediste una selfie. Sos una pobre chica que se quería colgar de mí".

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Sol Pérez Gran Hermano

Lo más visto