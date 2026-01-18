El comentario inesperado de Juana Viale sobre la China Suárez que descolocó a El Polaco en plena mesa

En otro tramo del programa, Juana volvió a bromear sobre el tema y dejó flotando una frase que despertó risas en el estudio: insinuó que tenía algo más para decir, pero prefirió callarse para evitar polémicas. El momento sumó picante al intercambio y dejó a todos expectantes.

Para cerrar, El Polaco relativizó las etiquetas y sostuvo que “muchas veces no importa tanto el género, sino que la canción llegue a la gente”, mientras que Juana reafirmó entre risas: “Sí, canta bien… pero todavía no sé bien qué género canta”.

El cruce, breve pero filoso, volvió a poner a la China Suárez en el centro de la escena y dejó una defensa clara del cantante, que no dudó en respaldar públicamente a su excompañera de estudio.

Cómo se conocieron El Polaco y Karina

La historia de amor entre Karina Tejeda, popularmente conocida como Karina La Princesita, y Ezequiel Cwirkaluk, El Polaco, comenzó cuando ambos rondaban los 20 años y daban sus primeros pasos fuertes dentro de la movida tropical. Ella ya era una figura instalada en los escenarios, mientras que él integraba su primer grupo musical, antes de lanzarse como solista.

Según recordó el propio Polaco, el primer cruce fue absolutamente casual y en un boliche de la zona Oeste. “Yo no tenía un mango, no sé ni cómo llegué hasta ahí”, confesó entre risas. En realidad, ni siquiera sabía que esa noche iba a cantar Karina: había salido simplemente con ganas de bailar y compartir unas cervezas con amigos, sin imaginar que ese plan improvisado cambiaría su vida.

Ya entrada la madrugada, con algunas copas encima, el cantante protagonizó una escena tan insólita como inolvidable. En medio del show, se acercó al escenario y, sin demasiados filtros, le tocó los tobillos a Karina mientras lanzaba un piropo desopilante, comparándola con otra cantante. La situación se volvió todavía más llamativa porque ella estaba acompañada por su entonces novio, a quien también le dedicó un comentario simpático.

Con el paso del tiempo, esa anécdota se transformó en una de las historias más recordadas de la pareja. “Ese fue el primer contacto que tuvimos: el tobillo”, bromeó El Polaco, remarcando lo atípico del inicio de su vínculo. Lejos de un beso romántico o un abrazo clásico, el flechazo arrancó de la manera más inesperada y terminó dando inicio a una de las relaciones más comentadas de la cumbia argentina.