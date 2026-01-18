La dura enfermedad que sufrió Palito Ortega que "le afectó la cara" y obligó a suspender shows
Fue su hija, Julieta Ortega, quien generó sorpresa al revelar el delicado cuadro de salud que atravesó Palito Ortega en plena gira. Dolor, cancelaciones y un largo proceso de recuperación que encendió la preocupación. Qué le pasó.
La mesa de Mirtha Legrand volvió a ser escenario de una revelación que generó impacto y preocupación. Este sábado, Julieta Ortega fue una de las invitadas de La noche de Mirtha (El Trece) y, además de hablar de su presente profesional a pocas semanas del estreno de la segunda temporada de En el Barro (serie de Netflix), sorprendió al contar el delicado problema de salud que atravesó su padre,Palito Ortega, un cuadro que lo obligó a suspender shows y encendió la alarma entre sus fanáticos.
Todo surgió cuando Mirtha, fiel a su estilo directo, le consultó por el estado actual del músico. Sin vueltas, Julieta llevó algo de tranquilidad, aunque dejó en claro que el proceso fue largo y complejo: “Está muy bien, por suerte. Se repuso. Fue largo el tema del herpes zóster. Tardó mucho”, explicó en la mesa, revelando que la enfermedad apareció en un momento clave de su actividad artística.
La actriz contó que el problema de salud se manifestó cuando Palito estaba en plena gira, lo que obligó a reprogramar varias presentaciones, una situación que lo afectó anímicamente. “Eso lo tenía muy triste. Ahora está otra vez con los shows. Retomó”, aseguró, transmitiendo alivio por la recuperación y el regreso del cantante a los escenarios.
Sin embargo, el dato que más llamó la atención fue la forma en la que el virus impactó en su cuerpo. Julieta detalló con precisión el cuadro que sufrió su padre y el dolor que tuvo que atravesar: “La enfermedad le afectó la cara. Siempre es una mitad de la cara o del cuerpo. Y era en la mitad de la cara. Y era sobre todo muy doloroso. Dos meses lo tuvo”, relató, remarcando que, aunque las lesiones visibles habían mejorado, el dolor persistió durante semanas.
En medio del relato, la actriz también dejó un mensaje preventivo para el público y los televidentes: “¡Hay que vacunarse!”, recomendó, subrayando la importancia de la prevención para evitar cuadros severos. En la misma línea, semanas atrás el mánager del artista había llevado tranquilidad al asegurar: “No es nada grave, pero sí es doloroso y además hay que cuidar su condición física”.
Cómo se encuentran actualmente Palito Ortega y su hijo Martín Ortega
Según contó Julieta Ortega en la mesa de Mirtha Legrand, Palito Ortega atraviesa un presente mucho más alentador luego del problema de salud que lo obligó a suspender parte de su agenda artística y generó una fuerte preocupación en el ambiente. Ya recuperado, el histórico cantante se prepara para retomar plenamente su actividad durante este 2026, acompañado por el cariño incondicional del público y el respaldo constante de su familia.
La actriz transmitió tranquilidad al confirmar que su padre logró dejar atrás el momento más delicado y volver de a poco a los escenarios, luego de un proceso que fue largo y exigente tanto en lo físico como en lo emocional. La recuperación marcó un punto de inflexión para el artista, que ahora apuesta a reencontrarse con su gente y recuperar la rutina que siempre lo mantuvo activo.
Durante la misma charla, Julieta también se refirió al presente de su hermano Martín Ortega, quien atravesó una prolongada internación para tratar adicciones. Con un tono sereno, primero contextualizó el vínculo familiar: “Muy bien, somos seis hermanos, Martín, Sebastián, yo, Emanuel, Luis y Rosario”, expresó ante la consulta de Mirtha.
Luego, al ser consultada específicamente por Martín, llevó tranquilidad sobre su evolución y continuidad del tratamiento: “Está muy bien. Sigue con el tratamiento, pero por suerte está muy bien”. Una definición breve pero contundente que dejó en claro que el proceso sigue en marcha, con un presente estable y acompañado por el entorno familiar.