La dura enfermedad que sufrió Palito Ortega que "le afectó la cara" y obligó a suspender shows

En medio del relato, la actriz también dejó un mensaje preventivo para el público y los televidentes: “¡Hay que vacunarse!”, recomendó, subrayando la importancia de la prevención para evitar cuadros severos. En la misma línea, semanas atrás el mánager del artista había llevado tranquilidad al asegurar: “No es nada grave, pero sí es doloroso y además hay que cuidar su condición física”.

Cómo se encuentran actualmente Palito Ortega y su hijo Martín Ortega

Según contó Julieta Ortega en la mesa de Mirtha Legrand, Palito Ortega atraviesa un presente mucho más alentador luego del problema de salud que lo obligó a suspender parte de su agenda artística y generó una fuerte preocupación en el ambiente. Ya recuperado, el histórico cantante se prepara para retomar plenamente su actividad durante este 2026, acompañado por el cariño incondicional del público y el respaldo constante de su familia.

La actriz transmitió tranquilidad al confirmar que su padre logró dejar atrás el momento más delicado y volver de a poco a los escenarios, luego de un proceso que fue largo y exigente tanto en lo físico como en lo emocional. La recuperación marcó un punto de inflexión para el artista, que ahora apuesta a reencontrarse con su gente y recuperar la rutina que siempre lo mantuvo activo.

Durante la misma charla, Julieta también se refirió al presente de su hermano Martín Ortega, quien atravesó una prolongada internación para tratar adicciones. Con un tono sereno, primero contextualizó el vínculo familiar: “Muy bien, somos seis hermanos, Martín, Sebastián, yo, Emanuel, Luis y Rosario”, expresó ante la consulta de Mirtha.

Luego, al ser consultada específicamente por Martín, llevó tranquilidad sobre su evolución y continuidad del tratamiento: “Está muy bien. Sigue con el tratamiento, pero por suerte está muy bien”. Una definición breve pero contundente que dejó en claro que el proceso sigue en marcha, con un presente estable y acompañado por el entorno familiar.