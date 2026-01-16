En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Donald Trump
Corina Machado
Venezuela sin Maduro

Reunión de Trump y Corina Machado: el regalo especial y simbólico que le dio la opositora venezolana

El presidente de los Estados Unidos recibió a la líder de la oposición al chavismo. Después de haberla menospreciado en el momento de la captura de Nicolás Maduro, la recibió 13 días más tarde en la Casa Blanca. Machado le hizo un regalo especial, pero no recibió nada a cambio.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Machado y Trump. Encuentro con sabor a muy poco para la venezolana. (Foto: Reuters)

Machado y Trump. Encuentro con sabor a muy poco para la venezolana. (Foto: Reuters)
Leé también Para Corina Machado la cifra de liberados políticos es otra: el número que niega los dichos del régimen de Venezuela
Corina Machado y Urrutia. en un duro comunicado dicen que el gobierno de Delcy Rodríguez miente sobre el número de presos políticos liberados ( Foto: a24.com)

En este tipo de reunión, lo que se habla en privado tiene aspectos secretos que, con el tiempo, pueden llegar a conocerse. Por eso es muy importante "leer" los mensajes que se dejan en el momento del encuentro. Y si nos guiamos por eso, hubo dos claros ganadores: Donald Trump y Delcy Rodríguez.

María Corina Machado se encontró con el mandatario de EE.UU. doce días más tarde de la captura de Nicolás Maduro. Cuando Trump dio los detalles de esa operación, se hizo del tiempo necesario para ponderar a Delcy Rodríguez - a cargo del chavismo residual en el poder - y ningunear a Machado. "Tiene poca aceptación en su país y no muestra vocación de liderazgo", dijo.

Trump y Machado y el regalo

Corina Machado llego a ver a Trump toda vestida de blanco, como una novia, pero con pantalones. Y le llevó un regalo muy especial: un cuadro en el que le entregó la medalla que le entregaron en Oslo al recibir el Nobel de la Paz. Con un mensaje que dice: “Al presidente Donald J. Trump. En gratitud por su extraordinario liderazgo en la promoción de la paz mediante la fortaleza, el avance de la diplomacia y la defensa de la libertad y la prosperidad”.

Ese momento fue la única foto del encuentro. No hubo más desde la Casa Blanca. Trump no habló y no se vio las imágenes comunes de los líderes sentados dialogando. Un día antes, Trump habló telefónicamente con Delcy Rodríguez y ratificó que confía en ella. Continuidad de la dictadura encabezada por Nicolás Maduro.

Machado entregó su medalla por el Nobel de la Paz. Era lo que Trump quería y se autopostuló con "más derechos que nadie en el planeta". La medalla puede ser regalada, pero el premio es sólo para la figura laureada, aclararon en Oslo. Así y todo, Corina Machado se fue con las manos vacías de la Casa Blanca. Ni una palabra sobre la democracia y las elecciones para Venezuela. Para Trump, ese país es solo una reserva de petróleo.

Demorado en el tiempo y sin resultados: un viaje con demasiado gusto a poco

María Corina Machado se enteró como todo el mundo que en la madrugada del 3 de enero, un comando militar de Estados Unidos irrumpió donde dormía Nicolás Maduro en Caracas. Las fuerzas se lo llevaron preso a Nueva York para ser juzgado por terrorista y narcotráfico. Luego tuvo que ver por televisión como Donald Trump la ignoró mientras ponderaba a Delcy Rodríguez. Más tarde, le pidió directamente a Machado que le diera la medalla del premio Nobel de la Paz porque nadie lo merecía tanto como él.

Entre tanto, se declaró el verdadero "mandatario en Venezuela" y se guardó especialmente el área del petróleo. De la democracia para el país sudamericano, nada.

Pese a todo esto, Machado consiguió la ansiada reunión en la Casa Blanca. Y para entrar con el pie derecho, le llevó la medalla del Nobel de la Paz. Se la regaló con un texto muy significativo. Trump debe haber sonreído. Pero no devolvió la cortesía. No hubo conferencia de prensa, ni una declaración en solitario. Nada. Mucho menos, la palabra democracia para Venezuela.

corina machado en la Casa Blanca
Machado llegó vestida de blanco a Donald Trump y se fue sin nada. Ni siquiera la medalla por el premio Nobel de la Paz. (Foto: Reuters)

Machado llegó vestida de blanco a Donald Trump y se fue sin nada. Ni siquiera la medalla por el premio Nobel de la Paz. (Foto: Reuters)

Corina Machado le regaló la medalla y, así como llegó sola a la reunión, se retiró sin nada: ni la medalla ni un plan para recuperar la democracia plena en su país. Para peor, antes Trump habló con Delcy Rodríguez por teléfono y no dejó dudas. Si Trump "administra" Venezuela, el chavismo residual es su instrumento. De la democracia, nada.

Así se fue Machado de la Casa Blanca. Derrotada. Desairada.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Donald Trump Corina Machado Estados Unidos Casa Blanca Premio Nobel Chavismo
Notas relacionadas
Donald Trump se reunió en la Casa Blanca con Corina Machado
Estados Unidos confiscó un nuevo buque petrolero vinculado a Venezuela en el Caribe
Llegaron a Cuba los restos de 32 militares muertos en la operación de Estados Unidos en Venezuela

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar