Reunión de Trump y Corina Machado: el regalo especial y simbólico que le dio la opositora venezolana

Ese momento fue la única foto del encuentro. No hubo más desde la Casa Blanca. Trump no habló y no se vio las imágenes comunes de los líderes sentados dialogando. Un día antes, Trump habló telefónicamente con Delcy Rodríguez y ratificó que confía en ella. Continuidad de la dictadura encabezada por Nicolás Maduro.

Machado entregó su medalla por el Nobel de la Paz. Era lo que Trump quería y se autopostuló con "más derechos que nadie en el planeta". La medalla puede ser regalada, pero el premio es sólo para la figura laureada, aclararon en Oslo. Así y todo, Corina Machado se fue con las manos vacías de la Casa Blanca. Ni una palabra sobre la democracia y las elecciones para Venezuela. Para Trump, ese país es solo una reserva de petróleo.

Demorado en el tiempo y sin resultados: un viaje con demasiado gusto a poco

María Corina Machado se enteró como todo el mundo que en la madrugada del 3 de enero, un comando militar de Estados Unidos irrumpió donde dormía Nicolás Maduro en Caracas. Las fuerzas se lo llevaron preso a Nueva York para ser juzgado por terrorista y narcotráfico. Luego tuvo que ver por televisión como Donald Trump la ignoró mientras ponderaba a Delcy Rodríguez. Más tarde, le pidió directamente a Machado que le diera la medalla del premio Nobel de la Paz porque nadie lo merecía tanto como él.

Entre tanto, se declaró el verdadero "mandatario en Venezuela" y se guardó especialmente el área del petróleo. De la democracia para el país sudamericano, nada.

Pese a todo esto, Machado consiguió la ansiada reunión en la Casa Blanca. Y para entrar con el pie derecho, le llevó la medalla del Nobel de la Paz. Se la regaló con un texto muy significativo. Trump debe haber sonreído. Pero no devolvió la cortesía. No hubo conferencia de prensa, ni una declaración en solitario. Nada. Mucho menos, la palabra democracia para Venezuela.

corina machado en la Casa Blanca Machado llegó vestida de blanco a Donald Trump y se fue sin nada. Ni siquiera la medalla por el premio Nobel de la Paz. (Foto: Reuters)

Corina Machado le regaló la medalla y, así como llegó sola a la reunión, se retiró sin nada: ni la medalla ni un plan para recuperar la democracia plena en su país. Para peor, antes Trump habló con Delcy Rodríguez por teléfono y no dejó dudas. Si Trump "administra" Venezuela, el chavismo residual es su instrumento. De la democracia, nada.

Así se fue Machado de la Casa Blanca. Derrotada. Desairada.