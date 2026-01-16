Reunión de Trump y Corina Machado: el regalo especial y simbólico que le dio la opositora venezolana
El presidente de los Estados Unidos recibió a la líder de la oposición al chavismo. Después de haberla menospreciado en el momento de la captura de Nicolás Maduro, la recibió 13 días más tarde en la Casa Blanca. Machado le hizo un regalo especial, pero no recibió nada a cambio.
En este tipo de reunión, lo que se habla en privado tiene aspectos secretos que, con el tiempo, pueden llegar a conocerse. Por eso es muy importante "leer" los mensajes que se dejan en el momento del encuentro. Y si nos guiamos por eso, hubo dos claros ganadores: Donald Trump y Delcy Rodríguez.
María Corina Machado se encontró con el mandatario de EE.UU. doce días más tarde de la captura de Nicolás Maduro. Cuando Trump dio los detalles de esa operación, se hizo del tiempo necesario para ponderar a Delcy Rodríguez - a cargo del chavismo residual en el poder - y ningunear a Machado. "Tiene poca aceptación en su país y no muestra vocación de liderazgo", dijo.
Corina Machado llego a ver a Trump toda vestida de blanco, como una novia, pero con pantalones. Y le llevó un regalo muy especial: un cuadro en el que le entregó la medalla que le entregaron en Oslo al recibir el Nobel de la Paz. Con un mensaje que dice: “Al presidente Donald J. Trump. En gratitud por su extraordinario liderazgo en la promoción de la paz mediante la fortaleza, el avance de la diplomacia y la defensa de la libertad y la prosperidad”.
Ese momento fue la única foto del encuentro. No hubo más desde la Casa Blanca. Trump no habló y no se vio las imágenes comunes de los líderes sentados dialogando. Un día antes, Trump habló telefónicamente con Delcy Rodríguez y ratificó que confía en ella. Continuidad de la dictadura encabezada por Nicolás Maduro.
Machado entregó su medalla por el Nobel de la Paz. Era lo que Trump quería y se autopostuló con "más derechos que nadie en el planeta". La medalla puede ser regalada, pero el premio es sólo para la figura laureada, aclararon en Oslo. Así y todo, Corina Machado se fue con las manos vacías de la Casa Blanca. Ni una palabra sobre la democracia y las elecciones para Venezuela. Para Trump, ese país es solo una reserva de petróleo.
Demorado en el tiempo y sin resultados: un viaje con demasiado gusto a poco
María Corina Machado se enteró como todo el mundo que en la madrugada del 3 de enero, un comando militar de Estados Unidos irrumpió donde dormía Nicolás Maduro en Caracas. Las fuerzas se lo llevaron preso a Nueva York para ser juzgado por terrorista y narcotráfico. Luego tuvo que ver por televisión como Donald Trump la ignoró mientras ponderaba a Delcy Rodríguez. Más tarde, le pidió directamente a Machado que le diera la medalla del premio Nobel de la Paz porque nadie lo merecía tanto como él.
Entre tanto, se declaró el verdadero "mandatario en Venezuela" y se guardó especialmente el área del petróleo. De la democracia para el país sudamericano, nada.
Pese a todo esto, Machado consiguió la ansiada reunión en la Casa Blanca. Y para entrar con el pie derecho, le llevó la medalla del Nobel de la Paz. Se la regaló con un texto muy significativo. Trump debe haber sonreído. Pero no devolvió la cortesía. No hubo conferencia de prensa, ni una declaración en solitario. Nada. Mucho menos, la palabra democracia para Venezuela.
Corina Machado le regaló la medalla y, así como llegó sola a la reunión, se retiró sin nada: ni la medalla ni un plan para recuperar la democracia plena en su país. Para peor, antes Trump habló con Delcy Rodríguez por teléfono y no dejó dudas. Si Trump "administra" Venezuela, el chavismo residual es su instrumento. De la democracia, nada.
Así se fue Machado de la Casa Blanca. Derrotada. Desairada.