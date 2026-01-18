Un intenso temporal de lluvia y viento impactó este sábado por la tarde en Mar del Plata y localidades cercanas de la Costa Atlántica, generando importantes daños materiales en distintos puntos de la ciudad.
El fenómeno dejó daños en playas, el centro y varios barrios. El SMN mantiene una alerta amarilla por tormentas. Cómo sigue la segunda quincena en la Costa Atlántica
Temporal en Mar del Plata: ráfagas de 70 km por hora, destrozos y cómo sigue el clima hoy
El fenómeno, que se extendió durante poco más de veinte minutos, estuvo marcado por ráfagas que alcanzaron los 70 kilómetros por hora, según datos oficiales, y obligó a desplegar operativos de emergencia. Rige una alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La tormenta comenzó a desarrollarse minutos después de las 15, cuando el cielo se cerró de manera repentina y el viento ganó intensidad en cuestión de segundos. En las playas, el panorama fue caótico: sombrillas y estructuras volaron, mientras que en zonas urbanas se registraron caídas de árboles, postes y desprendimientos de materiales.
Uno de los episodios más delicados ocurrió en pleno centro marplatense, frente a la costa, donde el fuerte viento provocó la rotura de paneles de vidrio en la planta baja del edificio Maral 50. La situación generó preocupación por el riesgo de que quedaran fragmentos sueltos en altura, por lo que Defensa Civil y equipos de riesgo montaron un operativo preventivo en el lugar.
Como consecuencia de ese incidente, un trabajador de seguridad resultó levemente herido al ser alcanzado por un fragmento de vidrio. Así lo confirmó Alfredo Rodríguez, referente de Defensa Civil, quien remarcó que, si bien la lesión no fue grave, el episodio evidenció el peligro que representó el fenómeno meteorológico.
El temporal también afectó la circulación en varias calles del centro y distintos barrios. Un árbol de gran porte cayó sobre la calle 25 de Mayo, entre Hipólito Yrigoyen y Mitre, y en su desplome derribó un poste de luz que terminó impactando sobre una combi estacionada. A pesar del golpe, no se registraron cortes en el suministro eléctrico.
Situaciones similares se repitieron en otros puntos de la ciudad. En Yrigoyen al 1400, un árbol cayó sobre un vehículo que se encontraba estacionado, mientras que en inmediaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) también se reportaron incidentes vinculados a la caída de ramas y estructuras.
En la intersección de Roca y 188, una columna de telefonía quedó tendida sobre la calzada, y en el barrio Belisario Roldán las ráfagas provocaron la caída de postes de alumbrado sobre techos, rejas y veredas, generando daños materiales y riesgo para los vecinos.
Desde el Servicio Meteorológico Nacional recordaron que continúa vigente una alerta amarilla por tormentas, que advierte sobre la posibilidad de ráfagas intensas, lluvias fuertes en cortos períodos y caída de objetos. Las autoridades recomendaron evitar circular durante los picos de viento, asegurar elementos sueltos en balcones y patios, y mantenerse informados a través de los canales oficiales.
Defensa Civil continúa con tareas de relevamiento y asistencia en los sectores más afectados, mientras se monitorea la evolución del clima en la región.