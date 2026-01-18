Temporal en Mar del Plata: ráfagas de 70 km por hora, destrozos y cómo sigue el clima hoy

Diseño sin título - 2026-01-18T084738.411

Como consecuencia de ese incidente, un trabajador de seguridad resultó levemente herido al ser alcanzado por un fragmento de vidrio. Así lo confirmó Alfredo Rodríguez, referente de Defensa Civil, quien remarcó que, si bien la lesión no fue grave, el episodio evidenció el peligro que representó el fenómeno meteorológico.

Árboles, postes y complicaciones en el tránsito

El temporal también afectó la circulación en varias calles del centro y distintos barrios. Un árbol de gran porte cayó sobre la calle 25 de Mayo, entre Hipólito Yrigoyen y Mitre, y en su desplome derribó un poste de luz que terminó impactando sobre una combi estacionada. A pesar del golpe, no se registraron cortes en el suministro eléctrico.

Situaciones similares se repitieron en otros puntos de la ciudad. En Yrigoyen al 1400, un árbol cayó sobre un vehículo que se encontraba estacionado, mientras que en inmediaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) también se reportaron incidentes vinculados a la caída de ramas y estructuras.

En la intersección de Roca y 188, una columna de telefonía quedó tendida sobre la calzada, y en el barrio Belisario Roldán las ráfagas provocaron la caída de postes de alumbrado sobre techos, rejas y veredas, generando daños materiales y riesgo para los vecinos.

image

Alerta amarilla vigente

Desde el Servicio Meteorológico Nacional recordaron que continúa vigente una alerta amarilla por tormentas, que advierte sobre la posibilidad de ráfagas intensas, lluvias fuertes en cortos períodos y caída de objetos. Las autoridades recomendaron evitar circular durante los picos de viento, asegurar elementos sueltos en balcones y patios, y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Defensa Civil continúa con tareas de relevamiento y asistencia en los sectores más afectados, mientras se monitorea la evolución del clima en la región.