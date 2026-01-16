Estremecedora escena en un hotel de Recoleta: encontraron muerta a una mujer y su hijo de siete años

Una mujer de 41 años y su hijo de 7 fueron hallados sin vida en la bañera de una habitación de un hotel del barrio porteño de Recoleta, donde se habían alojado para pasar una sola noche. Ambos ocupaban la habitación número 306.
Una mujer de 41 años y su hijo de 7 fueron hallados sin vida en la bañera de una habitación de un hotel de Recoleta, donde se habían alojado por una sola noche.
El hotel familiar Ker en Recoleta (Foto: Google Maps).
Una mujer de 41 años y su hijo de 7 fueron hallados sin vida en la bañera de una habitación de un hotel del barrio porteño de Recoleta, donde se habían alojado para pasar una sola noche. Ambos ocupaban la habitación número 306.
El hallazgo ocurrió este viernes por la mañana, después de las 10, cuando el encargado del establecimiento advirtió que no habían descendido a desayunar ni realizado el check out. Ante la falta de respuesta al golpear la puerta, dio aviso a la policía, que ingresó a la habitación y encontró los cuerpos en el baño.
Ambos se habían registrado ayer en el hotel y solamente por un día. En la habitación no había rastros de violencia, ni los cuerpos presentaban golpes ni cortes.
El hecho ocurrió en el hotel Ker de la Ciudad de Buenos Aires, ubicado sobre la calle Marcelo T. de Alvear al 1300, a metros de Ayacucho.
La Justicia trabaja ahora para establecer las circunstancias y causas de las muertes, mientras se intenta localizar a familiares de las víctimas. Como parte de la investigación, se esperan las primeras declaraciones a cargo del gerente del hotel y del personal de limpieza.
La causa quedó a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional N°59, conducida por la fiscal Laura Belloqui. Todavía no trascendieron hipótesis de lo que pudo haber ocurrido en esa habitación.