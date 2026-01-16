Estremecedora escena en un hotel de Recoleta: encontraron muerta a una mujer y su hijo de siete años

La Justicia trabaja ahora para establecer las circunstancias y causas de las muertes, mientras se intenta localizar a familiares de las víctimas. Como parte de la investigación, se esperan las primeras declaraciones a cargo del gerente del hotel y del personal de limpieza.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional N°59, conducida por la fiscal Laura Belloqui. Todavía no trascendieron hipótesis de lo que pudo haber ocurrido en esa habitación.