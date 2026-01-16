Corina Machado agradeció a Trump y remarcó: "En Venezuela estamos dando los pasos a una transición verdadera"

Al referirse al respaldo de Estados Unidos, destacó el compromiso personal del presidente norteamericano. “Estamos enfrentado en un proceso complejo, estamos agradecidos con el presidente Trump y su equipo porque necesitaba valentía para hacer lo que hizo, lo más importante que puedo compartir es que Trump me dijo que de verdad le importa el bienestar de Venezuela”, señaló.

En ese sentido, Machado reafirmó su expectativa de un cambio político con apoyo internacional. “Venezuela será libre y lo vamos a lograr con la ayuda del presidente Donald Trump y de EEUU”, concluyó.

La reunión en la Casa Blanca con Trump

“Le dije que estamos listos para avanzar bien y rápido para lograr una transición a la democracia”, declaró ante periodistas la líder opositora venezolana al chavismo tras su encuentro con Donald Trump. Sin embargo, la reunión tan esperada entre el presidente de Estados Unidos y María Corina Machado tuvo una ausencia llamativa: no hubo declaraciones públicas del mandatario estadounidense.

La reunión entre Machado y Trump se concretó doce días después de la captura de Nicolás Maduro. Cuando el presidente estadounidense brindó detalles sobre ese operativo, dedicó palabras de reconocimiento a Delcy Rodríguez, quien continúa al frente del esquema de poder del chavismo. “Tiene poca aceptación en su país y no muestra vocación de liderazgo”, dijo en ese momento sobre Machado.

trump-y-machado-y-el-regalo

Machado asistió al encuentro vestida de blanco y llevó consigo un obsequio simbólico: un cuadro que incluía la medalla recibida en Oslo con motivo del Premio Nobel de la Paz, acompañado por un mensaje dirigido al mandatario estadounidense. “Al presidente Donald J. Trump. En gratitud por su extraordinario liderazgo en la promoción de la paz mediante la fortaleza, el avance de la diplomacia y la defensa de la libertad y la prosperidad”, decía la dedicatoria.

Esa imagen fue la única fotografía difundida del encuentro. No hubo registros adicionales ni imágenes oficiales de una reunión bilateral en curso. Tampoco hubo declaraciones posteriores de Trump. En contraste, un día antes el presidente estadounidense había mantenido una conversación telefónica con Delcy Rodríguez, en la que ratificó su confianza en su rol, dando señales de continuidad institucional en Venezuela.