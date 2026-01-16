En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Corina Machado
Donald Trump
CONFERENCIA DE PRENSA

Corina Machado agradeció a Trump y remarcó: "En Venezuela estamos dando los pasos a una transición verdadera"

La líder opositora habló desde Washington tras reunirse con el presidente de Estados Unidos y afirmó que el país está dando pasos hacia un cambio político de fondo.

Corina Machado brindó una entrevista después de la reunión que mantuvo ayer en la Casa Blanca con Trump. (Foto: Reuters).

Corina Machado brindó una entrevista después de la reunión que mantuvo ayer en la Casa Blanca con Trump. (Foto: Reuters).
Leé también Para Corina Machado la cifra de liberados políticos es otra: el número que niega los dichos del régimen de Venezuela
Corina Machado y Urrutia. en un duro comunicado dicen que el gobierno de Delcy Rodríguez miente sobre el número de presos políticos liberados ( Foto: a24.com)

“En Venezuela estamos dando los pasos a una transición verdadera”, afirmó Machado, al tiempo que remarcó que el momento que atraviesa el país es complejo, pero con señales alentadoras luego de la reunión con el presidente estadounidense.

Durante una conferencia de prensa que brindó en el Heritage Foundation, la dirigente opositora cuestionó el rol de Delcy Rodríguez y sostuvo que no representa la voluntad de los venezolanos. “Delcy Rodríguez solo está cumpliendo órdenes”, expresó y remarcó que “la transición tiene que tener el apoyo del pueblo venezolano, es su derecho ejercer la soberanía popular”, afirmó.

Corina Machado le agradeció a Trump por Venezuela - Reuters
Para Machado, en Venezuela se est&aacute; "dando los pasos a una transici&oacute;n verdadera". (Foto: Reuters).

Para Machado, en Venezuela se está "dando los pasos a una transición verdadera". (Foto: Reuters).

Machado también se mostró confiada en que el proceso pueda desarrollarse sin sobresaltos. “Estoy profundamente, profundamente convencida de que tendremos una transición ordenada”, sostuvo a un día después de su encuentro con Trump. Sin embargo, aclaró que no es momento de anticipar plazos: “No voy a adelantarme a poner fechas ni calendarios, porque sería una irresponsabilidad”, advirtió.

Al referirse al respaldo de Estados Unidos, destacó el compromiso personal del presidente norteamericano. “Estamos enfrentado en un proceso complejo, estamos agradecidos con el presidente Trump y su equipo porque necesitaba valentía para hacer lo que hizo, lo más importante que puedo compartir es que Trump me dijo que de verdad le importa el bienestar de Venezuela”, señaló.

En ese sentido, Machado reafirmó su expectativa de un cambio político con apoyo internacional. “Venezuela será libre y lo vamos a lograr con la ayuda del presidente Donald Trump y de EEUU”, concluyó.

La reunión en la Casa Blanca con Trump

“Le dije que estamos listos para avanzar bien y rápido para lograr una transición a la democracia”, declaró ante periodistas la líder opositora venezolana al chavismo tras su encuentro con Donald Trump. Sin embargo, la reunión tan esperada entre el presidente de Estados Unidos y María Corina Machado tuvo una ausencia llamativa: no hubo declaraciones públicas del mandatario estadounidense.

La reunión entre Machado y Trump se concretó doce días después de la captura de Nicolás Maduro. Cuando el presidente estadounidense brindó detalles sobre ese operativo, dedicó palabras de reconocimiento a Delcy Rodríguez, quien continúa al frente del esquema de poder del chavismo. “Tiene poca aceptación en su país y no muestra vocación de liderazgo”, dijo en ese momento sobre Machado.

trump-y-machado-y-el-regalo

Machado asistió al encuentro vestida de blanco y llevó consigo un obsequio simbólico: un cuadro que incluía la medalla recibida en Oslo con motivo del Premio Nobel de la Paz, acompañado por un mensaje dirigido al mandatario estadounidense. “Al presidente Donald J. Trump. En gratitud por su extraordinario liderazgo en la promoción de la paz mediante la fortaleza, el avance de la diplomacia y la defensa de la libertad y la prosperidad”, decía la dedicatoria.

Esa imagen fue la única fotografía difundida del encuentro. No hubo registros adicionales ni imágenes oficiales de una reunión bilateral en curso. Tampoco hubo declaraciones posteriores de Trump. En contraste, un día antes el presidente estadounidense había mantenido una conversación telefónica con Delcy Rodríguez, en la que ratificó su confianza en su rol, dando señales de continuidad institucional en Venezuela.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Corina Machado Donald Trump Venezuela Transición Washington Casa Blanca
Notas relacionadas
Donald Trump se reunió en la Casa Blanca con Corina Machado
Reunión de Trump y Corina Machado: el regalo especial y simbólico que le dio la opositora venezolana
El papa León XIV recibió a María Corina Machado en el Vaticano: el pedido especial de la Nobel de la Paz

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar