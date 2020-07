La capa invisible y 9 objetos de Harry Potter que te gustarían tener a diario

Los elementos de la saga con los que a más de uno les gustaría contar: desde la capa invisible hasta la piedra de resurrección.

Al mirar las películas de Harry Potter, ¿quién no pensó lo fabuloso que sería tener la capa invisible en su poder o alguno de los objetos mágicos que poseen los magos más conocidos en la actualidad?

Al pensar en sagas famosas lo primero que se le viene a la mente a la mayoría de las personas es Harry Potter, las historias de los magos y los famosos elementos que revolucionaron, tiempo después, las tiendas comerciales oficiales con sus réplicas. No importa la edad, a más de uno le gustaría contar por ejemplo con la capa invisible, pero cuáles son los objetos más deseados y para qué servirían en la vida cotidiana.

1.Capa invisible. ¿A quién no le gustaría poder estar presente en algunos lugares sin que lo vean? Por ejemplo al planificar una fiesta sorpresa sería útil para que todos los invitados se escondan debajo de ella, y el agasajado no los vea o; jugar a las escondidas; conocer qué piensan otras personas sobre uno o, por qué no, escaparse del vecino o portero que tanto habla.

2.Varitas mágicas. Aunque a diferencia de Harry Potter todos desearían tener la varita de Sauco por su inmenso poder, lo cierto es que cualquier versión de la misma es un elemento más que útil para el día a día y alcanzaría para poder conseguir todo aquello que la persona que la posee quiere. Desde comida, transporte y obsequios hasta una sociedad más justa. ¿Pensaste qué harías con una de ella?

3.Escobas voladoras. Cometa 260; Barredora 5, 7 y 11; Estrella Fugaz o la famosa Nimbus 2000. En cualquiera de sus versiones, más lentas o más veloces, a todos les gustaría tener una de ellas para evitar el tránsito en ciertos lugares y en horarios pico; poder llegar rápido al trabajo cuando la persona se queda dormida o incluso transportarse a la ciudad más deseada en cuestión de minutos. Perder la menor cantidad de tiempo viajando es una de las cosas más valoradas por la gente.

4.Polvos Flu. Ideales para transportar cosas y evitar el costo y el peligro que implica usar aplicaciones de autos o motos para llevar elementos de un lugar a otro. Con este polvo se simplificaría la vida de muchos.

5.Sombrero seleccionador. Este objeto sería realmente útil para aquellas personas indecisas. Nada mejor que colocarlo sobre la cabeza para saber cuál sería la mejor decisión que hay que tomar. Desde carreras y trabajos, hasta cuál es el mejor atuendo o qué comer esta noche. Todo sería mucho más fácil con este sombrero.

6.Giratiempos. En una época en el que los días parecen rendir menos de 24 horas por la cantidad de actividades que realiza la gente, a más de uno le hubiese gustado estar en dos lugares al mismo tiempo como hacía Hermione o incluso volverlo atrás para modificar algún accionar del que se arrepiente. Cursar varias materias, asistir a dos eventos, tener una actitud distinta frente a alguna pelea o hablar con esa persona que tanto extrañamos.

7.Mapa. Por seguridad o por intriga, a muchos les gustaría tener un mapa o aplicación para saber dónde está una persona o qué está haciendo. Aunque con el avance de la tecnología esta es una de las opciones más factibles de conseguir. Por ejemplo, entre aquellos que poseen Iphone esta acción es posible a través de la función “localizar personas”.

8.Espejo de Oesed. Sólo para los valientes. En un mundo en que muchos individuos ocultan sus verdaderas pasiones y gustos, pararse frente a un espejo y saber en qué les gustaría convertirse o mejor dicho quién quisieran ser sería un completo éxito.

9.Piedra de resurrección. De todas los objetos mencionados este es uno al que casi nadie podría negarse. Obtener un elemento que regrese a aquellos seres queridos que tanto se extrañan, aunque sea por un rato para poder pedirles un consejo o hablarles sería incomparable.

10.Dobby. Aunque no es un objeto, uno de los personajes más queridos de la saga es Dobby, el elfo que es liberado por el mismo Harry Potter en la película La cámara de los secretos. Todos quisieran tener en sus vidas un amigo fiel como él, que cuidaba sin excepciones al famoso mago.

Si bien se hizo mención tan sólo de 10 objetos, los amantes y fanáticos de las películas y libros conocen bien que cualquiera de los elementos que aparecen en ellos pueden ser útiles en la vida real como ser el traslador, el monedero de piel de Moke, el ajedrez mágico, la bolsa de Hermione y las cartas autobarajables, por mencionar algunas.