La desesperada lucha por Coco, el perro que quedó varado en Ezeiza y ahora puede ser deportado o sacrificado

"Si lo mandan a Colombia, allá no va haber nadie que lo pueda recibir. En estos casos me explicaron que a las mascotas se las suele matar cuando nadie responde por ellas", contó en diálogo con A24.com.

coco-perro-antirrabica.webp

La desesperante situación de Coco

"Nosotros propusimos que haga su cuarentena correspondiente acá o que lo vacunen con la antirrábica en caso de que lo deporten, así estoy al tanto de que no lo va a dejar morir por no tenerla y no nos dejaron".

“¿Por qué el Senasa permite hacer la cuarentena en Colombia y no en Argentina?. No quiero que el perro pase ilegalmente, sino una alternativa. Que la deportación no signifique la muerte del perro”, concluyó Camila, quien aseguró haber recibido el apoyo de diversas asociaciones en defensa por los derechos de los animales.

La explicación del Senasa

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) informó que el perro llegó al país sin su certificación sanitaria y sin la protección antirrábica correspondiente.

Frente a este incumplimiento se informó al pasajero que viajaba con el animal, del procedimiento y la necesidad de que vuelva al país de origen para completar la documentación faltante. Asimismo, mientras se trabajó en la tramitación de su retorno con la línea aérea, -que se realizaría en el día de hoy-, desde el Senasa se avanzó en poner al perro en custodia dentro del aeropuerto, hasta que se resuelva su regreso a origen, salvaguardando su bienestar, brindándole los cuidados y el alimento necesario.

En tal sentido indicó que es deber y responsabilidad del organismo, por Ley 27.233, bregar por el estatus sanitario del país, así como la prevención, el control y la erradicación de las enfermedades que afecten tanto a la sanidad de los animales y los vegetales, la producción agropecuaria, y a la salud pública en general.