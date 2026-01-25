A24.com

Wanda Nara incomodó a Rusherking en MasterChef con preguntas sobre la China Suárez: el video

Una pregunta sin filtro, una respuesta inesperada y una confesión que sorprendió a todos. Wanda Nara y Rusherking protagonizaron un momento incómodo en MasterChef Celebrity que no pasó desapercibido. Qué pasó.

25 ene 2026, 23:57
La participación de Rusherking en MasterChef Celebrity (Telefe) no pasó desapercibida y dejó una de las escenas más comentadas de la noche del domingo. Luego de ingresar nuevamente al certamen tras el repechaje, el cantante fue protagonista de un intercambio picante con Wanda Nara, que no dudó en llevar la charla hacia el terreno sentimental.

Todo se disparó en una charla distendida entre la conductora e Ian Lucas. Como ambos aseguraron conocerse desde hace años, Wanda le pidió sugerencias para sacarle tema al artista. “Preguntale por alguna de sus exs”, lanzó Ian, entre risas. Wanda recogió el guante y, con picardía, bromeó: “Hace un momento estaba mal, pero me salió la maldad de adentro”.

Minutos después, la mediática se acercó directamente a la estación de Rusherking mientras cocinaba y fue al hueso: le consultó si alguna vez había regalado un auto. El participante respondió que sí y que el tema ya era conocido, en alusión a su relación pasada con la China Suárez. Ante la repregunta sobre qué ocurrió con el vehículo tras la separación, explicó que su intención era que ella se lo quedara, pero que finalmente decidió devolverlo, por lo que terminaron vendiéndolo.

La escena no pasó inadvertida para el resto del estudio. Desde la mesada de al lado, Evangelina Anderson intervino con humor y pidió que hablaran más fuerte para que todos pudieran escuchar el intercambio, generando risas entre los presentes.

La charla continuó con un giro inesperado cuando Rusherking le devolvió la pregunta a la conductora: “¿Qué es lo más caro que regalaste?”. Wanda no dudó en responder con una confesión llamativa: “Regalé una casa, pero también me la quedé yo cuando me separé, obvio, porque la regalé pero a mi nombre”.

Por su parte, el cantante aclaró que en su experiencia no había dejado el auto a su nombre, lo que luego le trajo complicaciones al momento de venderlo. Cerrando el tema, lanzó entre risas frente a cámara: “Creo que ese fue el primero y último auto, basta”, poniendo fin a uno de los momentos más picantes del programa.

Cómo está la relación entre Ian Lucas y Evangelina Anderson tras la intervención de Wanda Nara en MasterChef

La buena sintonía de Wanda Nara con los participantes de MasterChef Celebrity (Telefe) volvió a quedar en evidencia durante la última emisión, cuando la conductora se acercó a la estación de Ian Lucas y no dudó en meterse de lleno en los rumores que lo vinculan con Evangelina Anderson. Al verlo serio, comentó que lo notaba algo bajón, aunque él aclaró que estaba simplemente concentrado en el desafío. En ese ida y vuelta, Ian aprovechó para consultarle cómo estaba ella en lo sentimental, y Wanda respondió sin filtro: “Creo que estoy como vos, ¿Cómo estás vos? ¿Estamos igual?”.

La charla derivó en un momento de complicidad y risas. Ian admitió que efectivamente estaban en la misma situación y Wanda se acercó a abrazarlo, mientras lanzaba una frase cargada de humor y catarsis: “Si los dos estamos en lo mismo, capaz los dos queremos llorar, desahogate… Yo si me pongo a llorar termina el programa acá”. Incluso, frente a cámara, el participante deslizó que ahora que estaban “igual” podrían llegar a salir juntos.

Más tarde, cuando la prueba entraba en su recta final, Wanda volvió a meter ficha al notar que Ian y Evangelina estaban emplatando muy cerca. La conductora señaló que podían aprovechar para saludarse, ya que “que no se cruzaron hoy, parece”. Ante el comentario, Evangelina se acercó y se dio el esperado saludo con su compañero.

Fiel a su estilo frontal, Wanda cerró la escena con una frase que dejó en claro su postura y alimentó aún más las versiones de romance: “Me gusta así Eva, a los hombres miedosos hay que sacarles el miedo de una”, despertando risas y miradas cómplices en las cocinas del reality.

