La drástica decisión que tomó Mirtha Legrand: por qué se vuelve antes de Mar del Plata

Mirtha Legrand tomó una drástica y sorpresiva decisión que altera los planes originales para su temporada veraniega, según precisaron en el ciclo Intrusos (América Tv).
Ver las ultimas noticias en a24.com
Se conoció la inesperada decisión por la que la conductora Mirtha Legrand deja la ciudad de Mar del Plata y regresa a Buenos Aires. Los detalles.
Mirtha Legrand tomó una drástica y sorpresiva decisión que altera los planes originales para su temporada veraniega, según precisaron en el ciclo Intrusos (América Tv).
Desde el Hotel Costa Galana, donde se graba su programa, primero se dio un dato de color sobre la figura que llegó tarde a la grabación del programa.
“Se están grabando los programas de Juana y Mirtha, la gente estaba citada para las 10 para comenzar a grabar a las 11 pero como suele suceder no arrancaron a esa hora ¿Qué pasó? Llegó alguien tarde: Flor Torrente. Llegó 11:30 de la mañana entonces se retrasó la grabación", indicó el cronista Alfonso Oliva.
Esto dio pie a que Adrián Pallares explique la inesperada decisión que tomó Mirtha Legrand de irse antes de lo previsto de Mar del Plata y regresar a Buenos Aires.
"Hoy graban Juana y Mirtha y esos programas se van a ver el sábado 31 de enero. Mañana(viernes) graban otra vez y son los programas que se van a ver este fin de semana (24 y 25). Y el sábado 24, Mirtha Legrand agarra sus maletas y se vuelve a Buenos Aires sorpresivamente”, reveló el conductor.
En cuanto a los días de Chiquita en La Feliz, Adrián Pallares aseguró: "Gente cercana a Mirtha me dice que está descansando, que nose la vio salir más, lo último fue la cena del Materno Infantil y no va a ir a La cena de los tontos. Ya vuelve, la semana que viene descansa y no graba, y la otra semana empalma con las grabaciones en Buenos Aires".
"No va a parar, por eso va a tener como dos semanitas de vacaciones. Ella se quería quedar pero aparentemente fue una cuestión de logística también y un tema de costos de grabar cuatro programas en dos días, es mucho más económico hacerlo así", profundizó el conductor.
Y acerca del cumpleaños que se viene de la conductora, comentó: "El 23 de febrero Mirtha va a celebrar sus glorisos 99 años que se hará seguramente en la casa de Marcela (Tinayre)".
Mirtha Legrand llevó la conversación con Fátima Flórez a un terreno privado donde le consultó directamente sobre su pasado vínculo sentimental con el presidente Javier Milei, con quien salió menos de un año.
"¿Te estás preparando? Porque el 26 llega", le preguntó en primera instancia sin filtro alguno la conductora. Y lejos de quedar ahí, insistió: "Viene el presidente Milei a Mar del Plata. ¿Te va a ver o algo?".
"El señor Presidente estuvo en mi programa de Radio Mitre y dijo que si tenía alguna actividad en Mar del Plata iba a venir al show porque está súper a favor de lo que hacemos", expresó Marcelo Polino.
A lo que Fátima Flórez respondió y lejos de entrar en polémica aclaró que su ex no quiere perderse su show teatral Fátima Universal en Mar del Plata.
"La idea siempre fue de venir a verme. Pondera mucho mi trabajo y lo que hago arriba del escenario. Me admira mucho y no quiere perderse el show. Va a estar el martes 27 de enero", comentó la actriz.