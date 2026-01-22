La drástica decisión que tomó Mirtha Legrand: por qué se vuelve antes de Mar del Plata

"Hoy graban Juana y Mirtha y esos programas se van a ver el sábado 31 de enero. Mañana(viernes) graban otra vez y son los programas que se van a ver este fin de semana (24 y 25). Y el sábado 24, Mirtha Legrand agarra sus maletas y se vuelve a Buenos Aires sorpresivamente”, reveló el conductor.

En cuanto a los días de Chiquita en La Feliz, Adrián Pallares aseguró: "Gente cercana a Mirtha me dice que está descansando, que nose la vio salir más, lo último fue la cena del Materno Infantil y no va a ir a La cena de los tontos. Ya vuelve, la semana que viene descansa y no graba, y la otra semana empalma con las grabaciones en Buenos Aires".

"No va a parar, por eso va a tener como dos semanitas de vacaciones. Ella se quería quedar pero aparentemente fue una cuestión de logística también y un tema de costos de grabar cuatro programas en dos días, es mucho más económico hacerlo así", profundizó el conductor.

Y acerca del cumpleaños que se viene de la conductora, comentó: "El 23 de febrero Mirtha va a celebrar sus glorisos 99 años que se hará seguramente en la casa de Marcela (Tinayre)".

Embed

Mirtha Legrand apuró a Fátima Florez con una picante pregunta sobre Javier Milei

Mirtha Legrand llevó la conversación con Fátima Flórez a un terreno privado donde le consultó directamente sobre su pasado vínculo sentimental con el presidente Javier Milei, con quien salió menos de un año.

"¿Te estás preparando? Porque el 26 llega", le preguntó en primera instancia sin filtro alguno la conductora. Y lejos de quedar ahí, insistió: "Viene el presidente Milei a Mar del Plata. ¿Te va a ver o algo?".

"El señor Presidente estuvo en mi programa de Radio Mitre y dijo que si tenía alguna actividad en Mar del Plata iba a venir al show porque está súper a favor de lo que hacemos", expresó Marcelo Polino.

A lo que Fátima Flórez respondió y lejos de entrar en polémica aclaró que su ex no quiere perderse su show teatral Fátima Universal en Mar del Plata.

"La idea siempre fue de venir a verme. Pondera mucho mi trabajo y lo que hago arriba del escenario. Me admira mucho y no quiere perderse el show. Va a estar el martes 27 de enero", comentó la actriz.