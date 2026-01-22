El video de una insólita fuga: se tiró a un arroyo para huir de la Policía y todo salió mal

Tras un intenso operativo policial en la ciudad de La Plata, efectivos de la Comisaría Novena lograron detener a un joven de 24 años que era buscado desde el viernes pasado por un violento robo con arma de fuego en un quiosco del centro.
El sospechoso, de 24 años y con antecedentes penales, era buscado por un asalto a mano armada ocurrido en pleno centro de la ciudad.
El procedimiento se concretó este miércoles por la tarde, luego de un allanamiento en una vivienda ubicada en la zona de Villa Elvira, más precisamente en la intersección de las calles 5 y 90. Al advertir la presencia policial, el sospechoso intentó huir arrojándose a un arroyo cercano, pero fue perseguido y capturado en medio del agua.
Según informaron fuentes del caso, el acusado había sido identificado a partir del análisis de imágenes de cámaras de seguridad, que permitieron reconstruir la secuencia del asalto y establecer su identidad.
Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron las prendas de vestir utilizadas durante el robo, ocurrido el 16 de enero en el quiosco “Los 24”, ubicado en la esquina de 12 y 60, de acuerdo con información publicada por el diario local El Día.
El trabajo del Gabinete Técnico Operativo (GTO) fue clave para reconocer al autor del hecho. En las imágenes se pudo identificar al sospechoso, E. O. A., conocido como “Pipo”, quien llamó la atención de los investigadores por el uso de una pulsera de silicona durante el asalto, accesorio que continuó utilizando en los días posteriores.
Las grabaciones muestran el momento en que el delincuente amenazó a la empleada a punta de pistola y se llevó la recaudación del comercio. Sin embargo, durante el allanamiento no se logró hallar el arma de fuego empleada en el ataque.
El joven, que posee antecedentes penales, fue trasladado a la sede policial y quedó a disposición de la Justicia. La causa es investigada por la fiscal Virginia Bravo, titular de la UFI N° 7 de La Plata.