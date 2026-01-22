El video de una insólita fuga: se tiró a un arroyo para huir de la Policía y todo salió mal

El trabajo del Gabinete Técnico Operativo (GTO) fue clave para reconocer al autor del hecho. En las imágenes se pudo identificar al sospechoso, E. O. A., conocido como “Pipo”, quien llamó la atención de los investigadores por el uso de una pulsera de silicona durante el asalto, accesorio que continuó utilizando en los días posteriores.

Las grabaciones muestran el momento en que el delincuente amenazó a la empleada a punta de pistola y se llevó la recaudación del comercio. Sin embargo, durante el allanamiento no se logró hallar el arma de fuego empleada en el ataque.

El joven, que posee antecedentes penales, fue trasladado a la sede policial y quedó a disposición de la Justicia. La causa es investigada por la fiscal Virginia Bravo, titular de la UFI N° 7 de La Plata.