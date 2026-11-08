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El mensaje de Nora Colosimo que agitó aún más el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Nora Colosimo publicó una contundente frase en redes sociales tras la denuncia contra Mauro Icardi y el descargo de sus abogados.

8 nov 2026, 22:58
wanda nara, nora colosimo y mauro icardi
wanda nara, nora colosimo y mauro icardi

La interna familiar entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó una nueva voz: Nora Colosimo. La mamá de la conductora y abuela de Francesca e Isabella se manifestó después de que trascendiera la denuncia contra el futbolista por presuntas lesiones leves a su hija mayor. Con un breve mensaje en sus redes sociales, dejó en claro de qué lado está en medio del conflicto.

“Yo te creo. Se hará justicia”, escribió Nora en una publicación que acompañó con un emoji de corazón. Aunque no mencionó directamente a nadie, sus palabras llegaron en medio de la repercusión que generaron los chats en los que Francesca le habría pedido ayuda a su mamá ante una supuesta reacción violenta de su papá.

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El mensaje de Colosimo apareció pocos minutos después de que Icardi difundiera en sus historias de Instagram un comunicado firmado por sus abogados, en el que respondió a las acusaciones y cuestionó el procedimiento policial en su casa de Nordelta.

Qué dijo Mauro Icardi en su descargo

En el documento, los representantes legales del futbolista rechazaron que haya agredido físicamente a su hija y citaron el informe del servicio de emergencias que asistió a la menor. “Mauro Icardi jamás le pegó a su hija. El informe del servicio de emergencias que la asistió es categórico: no se constataron lesiones. La referencia posterior a la rodilla corresponde a una lesión preexistente, de público y notorio conocimiento”, sostuvieron.

Además, los abogados desmintieron las versiones sobre una posible detención y aclararon que el Juzgado de Garantías le concedió la eximición de prisión. “Sobre la supuesta detención: es falsa. El Juzgado de Garantías interviniente concedió a Mauro Icardi la eximición de prisión. No existe orden de detención en su contra”, afirmaron.

Por otra parte, confirmaron que la Policía allanó la vivienda del futbolista y secuestró una computadora y un teléfono celular. Sin embargo, consideraron innecesario el operativo y cuestionaron la modalidad del procedimiento. También informaron que solicitaron al fiscal que mantenga los dispositivos bajo su custodia hasta que se realicen las pericias, para evitar cualquier posible alteración de la prueba.

En el cierre del comunicado, los representantes de Icardi manifestaron su confianza en que la investigación permitirá esclarecer lo ocurrido y pidieron a los medios que respeten la intimidad y la identidad de las niñas.

     

 

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