El mensaje de Nora Colosimo que agitó aún más el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Además, los abogados desmintieron las versiones sobre una posible detención y aclararon que el Juzgado de Garantías le concedió la eximición de prisión. “Sobre la supuesta detención: es falsa. El Juzgado de Garantías interviniente concedió a Mauro Icardi la eximición de prisión. No existe orden de detención en su contra”, afirmaron.

Por otra parte, confirmaron que la Policía allanó la vivienda del futbolista y secuestró una computadora y un teléfono celular. Sin embargo, consideraron innecesario el operativo y cuestionaron la modalidad del procedimiento. También informaron que solicitaron al fiscal que mantenga los dispositivos bajo su custodia hasta que se realicen las pericias, para evitar cualquier posible alteración de la prueba.

En el cierre del comunicado, los representantes de Icardi manifestaron su confianza en que la investigación permitirá esclarecer lo ocurrido y pidieron a los medios que respeten la intimidad y la identidad de las niñas.