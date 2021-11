La historia de "Mario", el primer paciente que recibió un suicidio asistido para terminar con años de dolor

El paciente llevaba más de un año intentando solicitar este procedimiento al hospital de la región italiana de Las Marcas. En el centro pedían una verificación de sus condiciones de salud para acceder a una droga letal establecida dentro de la legalidad italiana para acabar con su sufrimiento.

Mario al fin pudo obtener una opinión favorable del Comité de Ética tras la negativa del Servicio Regional de Las Marcas (ASUR), varias advertencias legales a la ASUR y la decisión final del Tribunal de Ancona. En el Comité de Ética, un grupo de especialistas confirmaron que tiene el derecho al acceso legal al suicidio asistido.

Al conocer la decisión final, Mario ha realizado un comunicado junto a la Asociación Coscioni, la cual le ha acompañado durante todo el camino para lograr su deseo. "Me siento más ligero, me he liberado de toda la tensión acumulada en los últimos años", explicaba el paciente.

La esperada autorización para el suicidio asistido

"El Comité de Ética (del sistema público de salud) constató que el hombre se encuentra dentro de las condiciones establecidas por el Consejo para acceder al suicidio asistido, por primera vez en Italia", anunció la Asociación Luca Coscioni, que lleva años luchando por la introducción de una ley que regule la eutanasia en Italia.

Para acceder a la práctica la Corte Constitucional estableció tres requisitos:

Irreversibilidad de la enfermedad

Insostenibilidad del dolor

Una la clara voluntad del paciente

"Mario" llevaba más de un año solicitando al hospital de la región de Las Marcas "que verificase sus condiciones de salud para acceder, legalmente en Italia, a una droga letal para poner fin a su sufrimiento", sostuvo su codefensora Filomena Gallo.

La primera respuesta del centro médico fue negar la práctica. Frente a la negativa intervino en el caso un equipo de mediación y el Tribunal de Ancona, que falló a favor del paciente. Finalmente el paciente obtuvo la opinión favorable del Comité de Ética, después de que un grupo de médicos especialistas confirmara que tiene derecho al acceso legal al suicidio asistido.

La codefensora de Mario y secretaria de la organización, se mostró feliz por la decisión, aunque consideró "muy grave que haya tardado tanto".

“Ahora proporcionaremos, en colaboración con un experto, los detalles de los métodos de autoadministración del fármaco adecuados para Mario, en función de sus condiciones. La sentencia del Tribunal Constitucional establece que a la estructura pública del Servicio Nacional de Salud sólo le corresponde la verificación de las modalidades ante el comité de ética territorial competente”, explicó.

Mario Cappato, tesorero de la Asociación Coscioni ha declarado que la Sanidad pública "se esconde tras la ausencia de una ley que defina los procedimientos" fruto de la "parálisis de Parlamento, que tres años después de la petición del Tribunal Constitucional, sigue sin poder aprobarla".

Continuaba añadiendo: "El resultado de esta irresponsabilidad institucional es que personas como Mario se ven obligadas a soportar incluso un calvario judicial, además del sufrimiento físico y psicológico causado por su condición".

En que se diferencian el suicidio asistido de la eutanasia

El suicidio asistido es la prescripción o administración de drogas o provisión de los medios necesarios por parte del médico con la intención explícita de permitir a un paciente terminal finalizar con su propia vida.

El auxilio al suicidio no debe confundirse con la eutanasia ni con la inducción al suicidio. A diferencia de la eutanasia, en el suicidio asistido la actuación del profesional médico se limita a proporcionar al paciente los medios necesarios para que sea él mismo quien se produzca la muerte.

El caso similar que dio luz verde a "suicidio asistido" de Mario

La autorización otorgada a Mario fue posible gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional que en septiembre de 2019 sobre el caso de Marco Cappato, el político y activista de la asociación Luca Coscioni que había sido acusado - según el artículo 580 del código penal - de haber ayudado a suicidarse Fabiano Antoniani, más conocido como DJ Fabo, quien había quedado paralizado y ciego tras un accidente.

fabiano-antoniani.jpg Fabiano Antoniani, más conocido como DJ Fabo

La Corte había dictaminado que, bajo ciertas condiciones, ayudar al suicidio no es punible; y que la práctica de ayudar al suicidio no es comparable a la instigación al suicidio (que en cambio es lo mismo que el artículo 580 del código penal). La sentencia no interviene directamente sobre el derecho al suicidio asistido, por tanto, sino sobre quienes optan por ayudar a quienes han decidido morir. Sin embargo, indirectamente, la sentencia admitió el suicidio asistido en condiciones muy limitadas y llamaba al Servicio Nacional de Salud a actuar sobre este tema.