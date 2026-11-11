De la carreta que no arrancó al hito papal: la historia de la Virgen de Luján y su emotiva procesión

Por este motivo, la extracción de la santa imagen fuera de su nicho protector para presidir la procesión interior ante el paso del Papa representó un hito conmovedor para los miles de fieles congregados.

Cuál es el origen del milagro de la Virgen y cómo llegó a ser patrona nacional

La devoción por la imagen se remonta al año 1630, cuando el hacendado portugués Antonio Faría de Sá encomendó traer desde Brasil dos figuras marianas para su capilla en Sumampa (Santiago del Estero).

Tras arribar al puerto de Buenos Aires y ser acondicionadas en cajones de madera, la caravana de carretas detuvo su marcha a diez leguas de la actual localidad de Luján, en la estancia de Rosendo de Trigueros.

Al intentar retomar el camino a la mañana siguiente, los bueyes no pudieron mover la carreta hasta que retiraron el cajón que contenía la imagen de la Purísima Concepción, hecho interpretado de inmediato como una señal divina para que permaneciera en esa tierra.

La custodia inicial de la estatuilla quedó en manos del joven esclavo Manuel, quien cuidó del altar primitivo y de la lámpara votiva. Años más tarde, en 1671, doña Ana de Matos adquirió la escultura e intentó trasladarla a su domicilio; sin embargo, la tradición relata que la figura volvía de forma milagrosa a la antigua ermita hasta que se organizó una procesión oficial con la presencia del Obispo de Buenos Aires y el propio Manuel.

Finalmente, en 1682, la dueña donó los terrenos para la construcción de su capilla pública, dando origen y fundamento a la fundación de la actual ciudad de Luján, que en 1755 fue declarada villa bajo su patronazgo y que hoy alberga el majestuoso santuario nacional.