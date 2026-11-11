En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Virgen
Luján
Último día de su visita

De la carreta que no arrancó al hito papal: la historia de la Virgen de Luján y su emotiva procesión

En el marco de su visita al país, el papa León XIV encabeza una misa en Luján con el histórico traslado de la Virgen.

En el marco de su visita al país

En el marco de su visita al país, el papa León XIV encabezó una misa en Luján con el histórico traslado de la Virgen.

La estadía del papa León XIV en la República Argentina sumó este miércoles uno de sus capítulos más emotivos y de mayor trascendencia. En el marco de su itinerario oficial por el país, el Sumo Pontífice arribó a la ciudad de Luján para presidir una multitudinaria misa en la emblemática Basílica.

Leé también "Alma Misionera": la historia de la canción que es furor en la visita del papa León XIV en Argentina
Alma misionera, la canción que quedó como símbolo de la visita de León XIV a la Argentina. (Foto: A24.com)

Durante la ceremonia, la feligresía fue testigo de un acontecimiento de características excepcionales: el traslado procesional en el interior del templo de la imagen original de la patrona de los argentinos, un hecho de enorme valor simbólico que no se registraba desde la histórica visita cursada por Juan Pablo II en el año 1982.

La venerada figura es una pieza de terracota (tierra cocida) esculpida en el siglo XVII en el valle de Paraíba (San Pablo, Brasil) que mide apenas 38 centímetros de altura. Debido al paulatino deterioro de la arcilla, en 1904 el obispo de La Plata, Juan Nepomuceno Terrero, ordenó colocarle una cubierta protectora de plata repujada y cincelada que solo deja al descubierto su rostro y sus manos.

Por este motivo, la extracción de la santa imagen fuera de su nicho protector para presidir la procesión interior ante el paso del Papa representó un hito conmovedor para los miles de fieles congregados.

Cuál es el origen del milagro de la Virgen y cómo llegó a ser patrona nacional

La devoción por la imagen se remonta al año 1630, cuando el hacendado portugués Antonio Faría de Sá encomendó traer desde Brasil dos figuras marianas para su capilla en Sumampa (Santiago del Estero).

Tras arribar al puerto de Buenos Aires y ser acondicionadas en cajones de madera, la caravana de carretas detuvo su marcha a diez leguas de la actual localidad de Luján, en la estancia de Rosendo de Trigueros.

Al intentar retomar el camino a la mañana siguiente, los bueyes no pudieron mover la carreta hasta que retiraron el cajón que contenía la imagen de la Purísima Concepción, hecho interpretado de inmediato como una señal divina para que permaneciera en esa tierra.

La custodia inicial de la estatuilla quedó en manos del joven esclavo Manuel, quien cuidó del altar primitivo y de la lámpara votiva. Años más tarde, en 1671, doña Ana de Matos adquirió la escultura e intentó trasladarla a su domicilio; sin embargo, la tradición relata que la figura volvía de forma milagrosa a la antigua ermita hasta que se organizó una procesión oficial con la presencia del Obispo de Buenos Aires y el propio Manuel.

Finalmente, en 1682, la dueña donó los terrenos para la construcción de su capilla pública, dando origen y fundamento a la fundación de la actual ciudad de Luján, que en 1755 fue declarada villa bajo su patronazgo y que hoy alberga el majestuoso santuario nacional.

En pocas palabras

  • Papa León XIV: Presidió misa en Luján, incluyendo el traslado de la Virgen.
  • Virgen de Luján: Su imagen original fue trasladada en procesión interna por primera vez desde 1982.
  • Origen milagroso: La talla se detuvo en Luján en 1630, marcando el inicio de su devoción.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Virgen Luján Papa León XIV
Notas relacionadas
La llegada del papa León XIV a Luján: fe y emoción en la ciudad por la misa
El llanto de Luciano Pereyra al cantarle al Papa León XIV en Luján: "Paz, amor y unión"
El plato que el papa León XIV pidió para comer durante su visita a Perú: cuál es y cómo prepararlo

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar