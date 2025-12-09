La insólita defensa de los "mecheros" VIP acusados de robar en Miami tras quedar libres

“Perdimos los tickets de lo que compramos”, afirmaron al ser consultados sobre el origen del conflicto que terminó con su detención. Desde su perspectiva, la situación derivó en una escalada desmedida que ahora los expone a un proceso judicial en Estados Unidos.

“Sentimos que hay una acusación muy grave y nos incriminan en situaciones que no son ciertas. Lo único que hay hasta ahora es un proceso judicial por un hecho confuso. No somos una organización delictiva. Yo no he robado nada. No somos mecheros”, sostuvo Rua.

mecheros vip6

Xiccato aseguró que el episodio se desencadenó cuando sonó una alarma al salir de un comercio: “Hubo una situación de alarma. Yo no entendía ni qué me preguntaban ni qué me pedían, y enseguida comenzaron con su protocolo. Queremos dar la cara: somos laburantes y gente de bien. Estamos pagando una condena social grande e injusta”.

Por su parte, Rua cuestionó el rótulo mediático que comenzó a circular en varios portales.“Un mechero no hace compras con tarjeta de crédito, ni paga hospedaje, ni deja su nombre en todos los comercios. No somos mecheros VIP”, afirmó.

El abogado Castillo insistió en que no existe una estructura organizada detrás del grupo.

“Hay una exageración en hablar de una organización criminal. Decir que una persona hurtó y debe responder por un hurto es una cosa; afirmar que se pusieron de acuerdo para venir a delinquir a Estados Unidos es otra completamente distinta”, aclaró Castillo.

Además, explicó que el grupo realizó pagos en efectivo y otros con tarjeta, lo que dificulta presentar los tickets de todas las compras. “Ellos tuvieron una audiencia de fianza y el 29 de enero tendrán la próxima, donde se definirá cómo continúa el caso”, precisó.

La investigación y el operativo policial

Según medios locales como NBC Miami y Telemundo 51, agentes de la Sweetwater Police, que estaban trabajando fuera de servicio en un operativo de vigilancia, recibieron varias denuncias por presuntos hurtos en diferentes comercios del Dolphin Mall.

Con apoyo de imágenes de cámaras de seguridad, identificaron a los cinco argentinos y procedieron a detenerlos. De acuerdo con los reportes, al momento del arresto los hombres tenían en su poder bolsos y prendas de valor, lo que reforzó las sospechas iniciales.