Video: demolieron el histórico Mandarin Oriental Hotel Miami y el impactante momento se volvió viral

No se trató de una demolición común. A diferencia de los métodos tradicionales, que pueden tardar semanas o incluso meses, la implosión permitió concentrar todo el proceso en apenas unos segundos.

“Todo sucede en un periodo de tiempo extremadamente acotado”, explicó Ivy Fradin, socia gerente de la compañía encargada del operativo. La clave, según detallaron los especialistas, estuvo en la colocación estratégica de explosivos en puntos estructurales críticos, lo que garantizó un colapso controlado hacia el interior del edificio.

image

El video que impactó al mundo

Las imágenes de la demolición no tardaron en recorrer el mundo. En ellas se observa cómo, tras una breve cuenta regresiva, el edificio comienza a ceder sobre sí mismo, generando una nube de polvo que envuelve por completo la zona.

La precisión del procedimiento fue uno de los aspectos más destacados, ya que permitió minimizar el impacto en los edificios cercanos, en una de las zonas más exclusivas de la ciudad.

El evento fue seguido en vivo por residentes, curiosos y medios de comunicación, que se congregaron a la distancia para presenciar un momento histórico para la ciudad.

Un ícono de lujo que marcó una época

Inaugurado a fines de la década de 1990, el Mandarin Oriental se convirtió rápidamente en uno de los hoteles más prestigiosos de Miami. Su ubicación privilegiada en Brickell Key, una isla artificial en la bahía de Biscayne, lo posicionó como un punto de referencia para el turismo de alto nivel.

Durante 25 años, el hotel recibió a celebridades, empresarios y figuras internacionales, consolidando su reputación como uno de los destinos más exclusivos del sur de Florida.

Su demolición no solo implica la pérdida de un edificio, sino también el cierre de un capítulo importante en la historia reciente de la ciudad.

Qué se construirá en su lugar

El terreno liberado no permanecerá vacío por mucho tiempo. En su lugar se desarrollará “The Residences at Mandarin Oriental”, un ambicioso proyecto inmobiliario que promete redefinir el concepto de lujo en la zona.

El complejo incluirá dos torres independientes con un enfoque mixto que combinará residencias privadas y servicios hoteleros de primer nivel.

Según detalló Jessica Chen, vicepresidenta de construcción de Swire Properties, el desarrollo contará con 298 residencias distribuidas en dos estructuras.

Una torre tendrá 66 pisos y será exclusivamente residencial

La otra contará con 34 niveles e integrará hotel y viviendas privadas

Este modelo busca mantener el ADN del Mandarin Oriental, fusionando hospitalidad y residencias de alta gama en un mismo espacio.

Precios millonarios y ventas anticipadas

Los valores de las unidades reflejan el nivel de exclusividad del proyecto. Los departamentos estarán en un rango que va desde los 4,9 millones hasta los 100 millones de dólares, posicionándose entre las propiedades más caras del mercado inmobiliario estadounidense.

Incluso antes del inicio formal de la construcción, el 50 % de las unidades de la torre sur ya fue vendido, lo que demuestra el fuerte interés de inversores y compradores internacionales.

Amenidades de ultra lujo

El proyecto no solo apunta a viviendas exclusivas, sino también a ofrecer una experiencia integral de lujo. En total, abarcará unos 20.000 metros cuadrados, de los cuales más de 9.300 estarán destinados a amenities.

Entre las principales propuestas se destacan:

11 piscinas distribuidas en todo el complejo

Espacios de bienestar con tratamientos holísticos

Jardines de meditación

Áreas privadas para residentes

Simuladores de golf

Vinoteca exclusiva

Además, el desarrollo incluirá dos restaurantes de alta gastronomía, diseñados para convertirse en referentes culinarios de la zona.

Un nuevo hotel insignia

Como parte del proyecto, también se construirá un nuevo hotel Mandarin Oriental, que contará con 121 habitaciones y estará orientado a convertirse en la propiedad insignia de la marca en América del Norte.

De esta manera, la firma busca mantener su presencia en Miami, pero con un concepto renovado y adaptado a las tendencias actuales del mercado.

Un cambio en el skyline de Miami

La demolición del hotel marca un punto de inflexión en la evolución urbana de Brickell Key. La zona, conocida por su exclusividad y desarrollo sostenido, suma ahora un proyecto que promete elevar aún más su perfil internacional.

El cambio no es solo arquitectónico, sino también simbólico. Donde antes se erigía un ícono del pasado reciente, ahora se proyecta una nueva etapa marcada por inversiones millonarias y un enfoque aún más ambicioso en el lujo residencial.

Mientras tanto, el video de la implosión sigue acumulando reproducciones en todo el mundo, dejando una imagen difícil de olvidar: la de un edificio histórico que, en apenas segundos, pasó de dominar el paisaje a convertirse en parte del pasado.