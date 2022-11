La ironía de Baby Etchecopar a Cristina Kirchner: "Usted no es de Recoleta, tampoco fina"

“Es la tercera vez que esta mujer dice que Vidal vive en Recoleta, usted viene del sud, usted no es de Recoleta, tampoco es fina. Que haya descubierto Rapanui no lo hace una señora bienuda, las señoras bienudas se compran las carteras con la guita del marido”. “Es la tercera vez que esta mujer dice que Vidal vive en Recoleta, usted viene del sud, usted no es de Recoleta, tampoco es fina. Que haya descubierto Rapanui no lo hace una señora bienuda, las señoras bienudas se compran las carteras con la guita del marido”.

"Antes de fijarse la casa de Vidal fijese en la de sus hijos, eso es más sospechoso que una exgobernadora comprándose un departamento. La gente en la calle pregunta '¿Será o no será?', y es".

"¿Tan difícil es encontrar para la Justicia que son todos de la misma banda? Si hilamos fino, y le preguntamos de dónde sacó la guita para tener tres hoteles cerrados y tantas casas en Recoleta".

"Explíquenme ustedes los kirchneristas, sumando lo que tiene y lo que se ve, en cuántas vidas lo hizo. No es abogada de Talcahuano, es una abogada del sur que le hacía tramites a un par de viejos. Si era tan exitosa por qué se hizo diputada y vivió del Estado".

"Salvo que le haga los billetes Boudou, robó. La mansión que tiene la mujer de De Vido y habla de honestidad. Son lo que usted quiere que sea".

"Ahora va a salir una sentencia, a mi no me importa lo que diga, me importa la condena. Si la señora es condenada equivale a traición a la patria".

"Ustedes nunca fueron ricos, siempre se quedaron con lo ajeno. La plata que usted luce no es suya, es del pueblo. Por más que haga una arenga poniéndose como víctima, y mezclando queso con perdices".

