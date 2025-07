La Justicia rechazó el pedido de autopsia y autorizó la cremación del cuerpo de Locomotora Oliveras

tras-unaceremonia-intima-la-familia-comenzo-este-martes-las-17-horas-el-velorio-locomotora-olivera-la-legislatura-provincial El último adiós a la Locomotora Oliveras.

En su presentación, el denunciante pidió que el cuerpo sea preservado hasta que se decida si corresponde realizar una autopsia, bajo la carátula “incidencia de la actividad deportiva y del entrenamiento físico en el estado de salud”. Esto generó una demora en los planes de la familia, que había solicitado que la cremación se realizara lo antes posible por motivos personales y religiosos.

El entorno de la campeona desestimó la denuncia

El abogado de los hijos de Locomotora Oliveras, Luis Hilbert, rechazó enérgicamente la presentación judicial y calificó al denunciante como un “denunciador serial”. “Parodi no conocía a Alejandra, no lo conocen los hijos, no lo conoce la familia. Es una persona que vive de hacer denuncias sin fundamentos”, afirmó el letrado en declaraciones públicas.

Hilbert recordó que Parodi incluso ha denunciado en otras ocasiones a figuras internacionales como el Papa, presidentes extranjeros, deportistas y jueces argentinos, y que la suya es una conducta reiterada y conocida en el ámbito judicial. “Lo que presentó es una denuncia falsa, inconsistente, imaginaria e inverosímil que no tiene ningún fundamento”, remarcó.

A pesar de ello, el abogado admitió que el fiscal debía actuar dentro del marco legal y cumplir con las diligencias mínimas ante cualquier denuncia formalmente presentada. En ese contexto, el fiscal Orio decidió no autorizar una autopsia y avanzó con el trámite solicitado por los familiares.

Locomotora Oliveras Sus hijos, Alexis y Alejandro, acompañaron en todo momento.

La defensa recurrió a la historia clínica

Sobre la posibilidad de realizar estudios adicionales, Hilbert aclaró que el fiscal no ordenó ninguna autopsia y que, en lugar de eso, se iba a centrar en analizar la historia clínica de Oliveras, que estuvo internada en el Hospital José María Cullen. Allí fue tratada durante dos semanas por el ACV que finalmente le provocó la muerte.

“Debe haber mucha información médica relevante: protocolos quirúrgicos, análisis, medicamentos. Es allí donde se podrá determinar si existió algún tipo de sustancia no indicada”, explicó Hilbert. También mencionó que se convocará a los médicos que atendieron a la deportista para esclarecer cualquier duda.

El adiós a una referente del deporte y la vida

Locomotora Oliveras, de 47 años, falleció el lunes 28 de julio a las 16 horas. Había sido hospitalizada por un accidente cerebrovascular y no logró recuperarse, a pesar de múltiples intervenciones médicas. Su muerte causó un profundo impacto en el mundo del boxeo, el deporte argentino y en cientos de personas que seguían su carrera dentro y fuera del ring.

Fue cinco veces campeona mundial de boxeo, y una referente no solo por sus logros deportivos, sino también por su historia de superación personal, su lucha social, su carisma en los medios y su reciente incursión en la política. Su legado quedó marcado por su autenticidad, su fuerza de voluntad y su capacidad de inspirar a otros.

Adios Locomotora Oliveras 4 El adiós a una referente del deporte y la vida.

Desde el martes 29, a las 7 de la mañana, el cuerpo fue velado en una sala funeraria de Santa Fe en una ceremonia íntima con presencia de familiares y amigos cercanos. Sus hijos, Alexis y Alejandro, acompañaron en todo momento. Luego, a las 17 horas, el féretro fue trasladado a la Legislatura provincial, donde el público en general pudo brindarle su último adiós. El homenaje popular se extendió hasta las 21 horas.

Estaba previsto que la cremación se realizara el miércoles 30 a las 10 de la mañana en el Cementerio Municipal de Santa Fe. Pero la presentación judicial de Aldo Parodi obligó a suspender temporalmente ese acto. Ahora, con la decisión del fiscal de no realizar autopsia ni nuevas medidas, la familia podrá cumplir con el deseo de la boxeadora y cerrar este capítulo.