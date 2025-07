Dónde está y qué pasó con el cuerpo de Locomotora Oliveras tras postergarse la cremación: "Insensato"

“Estamos muy angustiados, nos sentimos muy invadidos. Es una locura lo que está pasando y no debería pasar esto. Realementes una insensatez. Justo nosotros que estamos pasando un momento muy angustiante venga este personaje que no sé qué quiere lograr. Es un acto insensato, nosotros no cuadramos estas cosas”, comenzó diciendo Alejandro.