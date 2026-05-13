La asquerosa actitud de La Bomba Tucumana mientras prepara la comida en Gran Hermano

En X e Instagram llovieron los comentarios indignados de los seguidores, que no dudaron en señalar el gesto como una falta de higiene básica. "Con esas manos les está haciendo la comida a todos", fue una de las frases que más se repitió en los posteos.

Incluso algunos televidentes pidieron sanciones inmediatas por considerar inapropiada la actitud dentro de la competencia.

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¿Cómo fue el ingreso de La Bomba Tucumana a la casa de Gran Hermano?

La entrada de Gladys La Bomba Tucumana en Gran Hermano no pasó desapercibida: irrumpió en la casa al ritmo de Vivir así es morir de amor, desatando una euforia inmediata entre los participantes, que corrieron a abrazarla y sumarse a un baile improvisado en ronda. Fiel a su estilo, lanzó una advertencia con tono festivo: "Chicos, prepárense porque llegué yo, que soy un terremoto".

Lejos de la icónica pollera amarilla de su canción más conocida, eligió llevar un pañuelo amarillo atado en la muñeca, en clara alusión a ese hit que la identifica. Incluso dejó planteado que ese color será el símbolo de su fandom dentro y fuera del reality, invitando a sus seguidores a apoyarla con pañuelos y bandanas amarillas.

Pero la entrada no se quedó solo en lo performático. En un gesto que mezcló cercanía y picardía, la cantante sorprendió a sus nuevos compañeros con un detalle bien personal: llevó empanadas para compartir. "Vamos que llegó la alegría a esta casa. Les tengo que decir dos cosas: les traje mis empanadas y algo más…", anunció, antes de revelar su valija escondida detrás de la puerta.