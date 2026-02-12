Con "muy buenos avances", finalizó la misión técnica del FMI en Argentina por la segunda revisión del programa

Durante su visita el equipo técnico fue recibido por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, a la espera del visto bueno de la segunda revisión de las metas del acuerdo firmado en abril de 2024 por el refinanciamiento de 20.000 millones de dólares.

En el Gobierno prevén que después de esta misión técnica, el FMI apruebe las cuentas y previsiones establecidas en el programa, y destrabe un desembolso de 1.000 millones de dólares que está demorado desde hace dos meses. Con ese dinero se buscará pagar próximos vencimientos de la deuda.

Los números que vino a revisar el FMI y los próximos vencimientos de deuda

Para esta nueva revisión, el Gobierno mostró la evolución de dos variables troncales durante el último tramo de 2025: el superávit fiscal y la acumulación de reservas.

Sobre la primera variable, el resultado fiscal del año pasado marcó un superávit financiero equivalente a aproximadamente 0,2% del Producto Bruto Interno (PBI) y un superávit primario cercano al 1,4% del PBI.

Este último es el indicador que mira el FMI para evaluar el cumplimiento de la meta, que fue pactada en 1,3% del producto, aunque el equipo económico había arrojado la posibilidad de llegar a 1,6% del PBI.

Sin embargo, la acumulación de reservas de 2025 quedó muy lejos del objetivo acordado, ya que se incumplió por US$11.085 millones, según el cálculo de la consultora PPI, por lo que el equipo económico debería pedir un waiver o perdón al organismo.

El FMI venía reclamando durante los últimos meses al Gobierno que modifique el sistema cambiario y monetario para comenzar a acumular reservas y durante enero el BCRA puso a prueba su poder de compra de divisas. Hasta hoy ya lleva acumulado más de 2.000 millones de dólares.

El intercambio de Georgieva y Caputo en Davos

De eso conversaron Caputo y la titular del FMI, Kristalina Georgieva, en su reciente encuentro en el Foro de Davos, durante un cruce no programado oficialmente: “Fue un placer tener un breve intercambio con Luis Caputo en Davos. Elogié el sólido desempeño de la economía argentina y el progreso en la acumulación de reservas”, había expresado Georgieva ese día en un comunicado para llevar calma a los mercados, a partir de lo cual, el gobierno logró generar confianza en cumplir las obligaciones de deuda y bajó drásticamente el riesgo país.

Argentina necesita cumplir las metas trazadas por el FMI para que el organismo colabore en nuevos desembolsos que ayuden a cumplir los próximos vencimientos de deuda y evitar volver a caer en default.

El Gobierno ya cumplió en febrero con un desembolso de US$839 millones por el pago de intereses; a fines de abril vencen US$32.465, en mayo otros US$812 millones; en agosto vence otro pago de US$840 millones, en septiembre hay un vencimiento de casi US$800 millones, en noviembre US$835 millones y en diciembre el Gobierno deberá pagar otros US$343 millones al FMI.