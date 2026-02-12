La abogada de Icardi apuntó fuerte contra Wanda Nara tras su posteo: "Habla desde una patología grosera"

Y sobre el futuro inmediato, fue contundente: “El divorcio sale en pocos días. En pocos días Mauro va a recuperar su aptitud personal y se va a poder casar. Lo sabrá ella o su psicóloga, pero hay que soltar”.

wanda nara y mauro icardi

Cómo habría sido el escandaloso llamado de madrugada de Mauro Icardi a Wanda Nara

En las últimas horas volvió a estallar la tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi, en medio de la batalla legal que ambos mantienen por la custodia de sus hijas.

Desde su cuenta en X, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) reveló que su ex la contactó desde Turquía en plena madrugada. "Los niños y los borrachos no mienten", escribió desafiante, dejando entrever que la conversación podría tener derivaciones más allá de lo mediático.

El posteo generó un fuerte revuelo en redes sociales, justo cuando la China Suárez se encuentra en la Argentina tras celebrar el cumpleaños de Magnolia y el estreno de la segunda temporada de la serie En el barrio.

En Puro Show (El Trece) analizaron el mensaje de Wanda y el contexto detrás de esa comunicación nocturna. Pampito fue directo: “Mucho para analizar, voy a traducir algo obvio: que Mauro en la fiesta, la llamó a las 3 de la mañana alcoholizado y le dijo algo… como no sé, que quería volver”.

Matías Vázquez, por su parte, respaldó a la empresaria: "Esta vez estoy con Wanda porque está diciendo el tipo me llama tres de la mañana, desarchivó las fotos Icardi? Sí, las desarchivó las fotos que tenían colaboración con Wanda aparecieron de golpe".

El conductor cerró con una reflexión que dejó abierta la polémica: "Icardi puede ser que con unas copas de más haya recordado algo y la llamó a Wanda. ¿Por qué Wanda lo que dice es mentira? Si vamos a creerle solo a Icardi estamos negando una realidad que Wanda pudo haber vivido".

Así, entre mensajes en redes, interpretaciones televisivas y viejas heridas que vuelven a abrirse, la historia entre Wanda Nara y Mauro Icardi suma un nuevo capítulo cargado de tensión y misterio.