La abogada de Icardi apuntó fuerte contra Wanda Nara tras su posteo: "Habla desde una patología grosera"

Después de la última maniobra de Wanda Nara, Lara Piro, la abogada de Mauro Icardi, salió con todo y disparó munición gruesa contra la cantante de Bad Bitch.
“Me asusta porque habla de una patología grosera por todo lo que inventa”, arrancó Piro en Cortá por Lozano (Telefe), luego de que circulara un video de alguien parecido al delantero del Galatasaray besando a una mujer en una fiesta, en lo que se interpretó como un supuesto engaño a la China Suárez.
Acto seguido, desmintió las versiones de chats y videollamadas: “No hubo videollamada, Mauro no habla así, no chatea así. Yo leí los chats de él pidiéndole por favor a Wanda de volver. Ni siquiera gusaneando Mauro habla así. Mauro está muy bien y está muy enamorado. Y no era el del video. Y se nota porque tiene toda la nuca tatuada. Pero pues si lo fuera, ¿por qué no lo dejan vivir en paz? Si la que tomó la decisión de separarse fue ella, y él le rogó”.
Además, Piro recordó episodios pasados: “¿Ustedes se olvidan que esta es la misma señora que filtró chats sexuales del padre de sus hijos? Imágenes sexuales... Chats donde había una funcionaria en relación a la vida íntima de las nenas”.
Y sobre el futuro inmediato, fue contundente: “El divorcio sale en pocos días. En pocos días Mauro va a recuperar su aptitud personal y se va a poder casar. Lo sabrá ella o su psicóloga, pero hay que soltar”.
En las últimas horas volvió a estallar la tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi, en medio de la batalla legal que ambos mantienen por la custodia de sus hijas.
Desde su cuenta en X, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) reveló que su ex la contactó desde Turquía en plena madrugada. "Los niños y los borrachos no mienten", escribió desafiante, dejando entrever que la conversación podría tener derivaciones más allá de lo mediático.
El posteo generó un fuerte revuelo en redes sociales, justo cuando la China Suárez se encuentra en la Argentina tras celebrar el cumpleaños de Magnolia y el estreno de la segunda temporada de la serie En el barrio.
En Puro Show (El Trece) analizaron el mensaje de Wanda y el contexto detrás de esa comunicación nocturna. Pampito fue directo: “Mucho para analizar, voy a traducir algo obvio: que Mauro en la fiesta, la llamó a las 3 de la mañana alcoholizado y le dijo algo… como no sé, que quería volver”.
Matías Vázquez, por su parte, respaldó a la empresaria: "Esta vez estoy con Wanda porque está diciendo el tipo me llama tres de la mañana, desarchivó las fotos Icardi? Sí, las desarchivó las fotos que tenían colaboración con Wanda aparecieron de golpe".
El conductor cerró con una reflexión que dejó abierta la polémica: "Icardi puede ser que con unas copas de más haya recordado algo y la llamó a Wanda. ¿Por qué Wanda lo que dice es mentira? Si vamos a creerle solo a Icardi estamos negando una realidad que Wanda pudo haber vivido".
Así, entre mensajes en redes, interpretaciones televisivas y viejas heridas que vuelven a abrirse, la historia entre Wanda Nara y Mauro Icardi suma un nuevo capítulo cargado de tensión y misterio.