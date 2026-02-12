Escándalo en Turquía: señalan a un "topo" ligado a Wanda Nara tras el video de Mauro Icardi

El escándalo se desató luego de que la empresaria publicara un mensaje en X (exTwitter) en el que hacía referencia a una fiesta de Lucas Torreira, compañero de Icardi en el Galatasaray. En ese posteo habló de una supuesta llamada durante la madrugada y deslizó que el delantero habría estado alcoholizado, lo que impulsó la viralización de un video donde se veía a un futbolista besando a una mujer.

Sin embargo, con el correr de las horas se aclaró que quien aparecía en las imágenes no era Icardi. “El video de un compañero besando a una chica quisieron hacerlo pasar como que era Icardi”, explicó Záffora, reforzando la idea de que todo habría sido armado para provocar un nuevo conflicto.

Desde el entorno del jugador, según se contó al aire, creen que la filtración no fue inocente. “El plan es desestabilizar la pareja”, sostuvo el panelista, convencido de que detrás del escándalo hubo una intención concreta.

Pero la bomba no terminó ahí. En el mismo programa se conocieron detalles sobre los proyectos personales que Icardi tendría con la China Suárez. De acuerdo a la información, ambos estarían seguros de que el divorcio con Wanda se resolverá en los próximos meses en Italia y que el futbolista ya piensa en dar un paso decisivo en su vida amorosa: “Ahora lo que quiere Mauro es dar un paso adelante, quiere casarse y tener hijos con ella”.

La actriz, siempre según Záffora, acompañaría plenamente esa idea. “Ella está dispuesta y contó sus deseos de volver a ser madre. Quieren festejar el amor, sienten que están en un buen momento”, detalló.

Como cierre, el periodista remarcó que esta información sensible no habría pasado desapercibida y que incluso “habría llegado a los oídos de Wanda”, lo que podría explicar el nuevo estallido mediático que volvió a poner a todos en el centro de la polémica.

¿Hubo “topos” de Wanda Nara en la fiesta en la que estuvo Mauro Icardi?

Tras la aparición del video que intentó vincular a Mauro Icardi con una mujer en una fiesta, Guido Záffora contó que dentro del Galatasaray se desató una fuerte interna para descubrir quién había sido el responsable de la filtración.

Según relató el periodista en DDM (América TV), se contactó con varios futbolistas del plantel, entre ellos Lucas Torreira, para reconstruir lo ocurrido esa noche y entender cómo el material llegó a los medios de comunicación.

Fue en ese contexto que lanzó una versión explosiva sobre la presencia de supuestos infiltrados en el evento. “Lo que sienten es que hubo infiltrados en la fiesta; hubo una casería de brujas para averiguar quién había sido la persona que filtró el video; pero no porque sea Icardi sino porque sospechan que el supuesto topo tiene como amiga a Wanda Nara”, aseguró al aire.

Para cerrar, Záffora reforzó la gravedad de la acusación y sostuvo que no se trata de una simple sospecha: “Lo tengo confirmado de muy buena fuente”, remarcó, apuntando directamente contra Wanda Nara como eje detrás del nuevo escándalo.