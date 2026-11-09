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El conmovedor relato de Marta, la mujer del Cottolengo que emocionó al papa León XIV

Marta Torres vive desde hace años en el Pequeño Cottolengo Don Orione. Durante el encuentro con León XIV, contó su historia marcada por el abandono de su madre, las dificultades que atravesó por su discapacidad y el lugar que encontró en la institución. Además, le entregó un libro con su testimonio.

El duro relato de vida de la mujer del Cottolengo que emocionó al Papa

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Uno de los momentos más emotivos de la visita del papa León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione estuvo marcado por el testimonio de Marta Torres, una mujer que vive en la institución y que se animó a compartir frente al Pontífice una historia de vida atravesada por el abandono, las dificultades y la búsqueda de un lugar donde sentirse contenida.

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En silla de ruedas, Marta le contó al Santo Padre que nació con parálisis cerebral, una condición que le impide caminar y ver. También recordó uno de los episodios más dolorosos de su infancia: su madre la abandonó un día antes de su cumpleaños y nunca regresó. A partir de entonces, su papá y sus hermanos quedaron a cargo de su cuidado.

"Desde muy joven tuve que afrontar muchas dificultades, internaciones, operaciones y numerosos tratamientos", relató durante el encuentro. Su historia también estuvo marcada por una larga búsqueda de un espacio donde pudiera vivir y recibir los cuidados que necesitaba. Según explicó, durante años recorrió distintos lugares, pero ninguno lograba ofrecerle una solución permanente ni las condiciones adecuadas.

Ese camino cambió cuando llegó al Pequeño Cottolengo Don Orione. Allí encontró mucho más que un lugar donde vivir. "El Cottolengo para mí fue un faro de luz que iluminó mi vida, no solo un lugar para vivir, sino un lugar donde fui recibida, alojada y querida", expresó ante León XIV.

Marta también contó que, después de tantas experiencias difíciles, había llegado a sentirse rechazada. Sin embargo, en la institución encontró el acompañamiento y el afecto que necesitaba para recuperar la confianza y construir una nueva vida. "Me ayudaron a no sentirme rechazada. Acá me siento tan feliz y conocí profundamente a Dios", expresó ante la mirada atenta del pontífice.

El libro que le entregó al Papa y su mensaje para otras personas

Durante su testimonio, Marta explicó que durante mucho tiempo tuvo el deseo de ayudar a otras personas, pero no encontraba la manera de hacerlo. Por eso decidió escribir un libro en el que volcó parte de su historia personal.

Su intención es que su experiencia sea conocida y pueda servir de acompañamiento para quienes atraviesan circunstancias parecidas. "Quiero que puedan saber que no están solos, que tienen derecho a ser recibidos, amados y respetados", manifestó.

Al finalizar, le entregó un ejemplar a León XIV y le explicó que ese libro representa una parte de su vida. También aprovechó el encuentro para agradecerle a Dios por todo lo que recibió, incluso en medio de las dificultades, y al pontífice por haber elegido visitar la institución.

En pocas palabras

  • Marta Torres: Contó su historia de vida ante el papa León XIV en el Pequeño Cottolengo Don Orione.
  • Emoción: Relató su abandono materno, discapacidad y cómo encontró contención y afecto en la institución.
  • Testimonio: Entregó al Pontífice un libro con su experiencia para acompañar a personas en situaciones similares.
Resumen generado por Thinkindot AI
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