El conmovedor relato de Marta, la mujer del Cottolengo que emocionó al papa León XIV

Marta también contó que, después de tantas experiencias difíciles, había llegado a sentirse rechazada. Sin embargo, en la institución encontró el acompañamiento y el afecto que necesitaba para recuperar la confianza y construir una nueva vida. "Me ayudaron a no sentirme rechazada. Acá me siento tan feliz y conocí profundamente a Dios", expresó ante la mirada atenta del pontífice.

El libro que le entregó al Papa y su mensaje para otras personas

Durante su testimonio, Marta explicó que durante mucho tiempo tuvo el deseo de ayudar a otras personas, pero no encontraba la manera de hacerlo. Por eso decidió escribir un libro en el que volcó parte de su historia personal.

Su intención es que su experiencia sea conocida y pueda servir de acompañamiento para quienes atraviesan circunstancias parecidas. "Quiero que puedan saber que no están solos, que tienen derecho a ser recibidos, amados y respetados", manifestó.

Al finalizar, le entregó un ejemplar a León XIV y le explicó que ese libro representa una parte de su vida. También aprovechó el encuentro para agradecerle a Dios por todo lo que recibió, incluso en medio de las dificultades, y al pontífice por haber elegido visitar la institución.