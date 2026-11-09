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Política
Javier Milei
Papa León XIV
Visita oficial

Qué le regaló Milei al Papa y cuál fue el obsequio histórico que recibió del Sumo Pontífice

La Casa Rosada dio a conocer los presentes conmemorativos que el mandatario y el Sumo Pontífice intercambiaron tras su llegada a Buenos Aires.

El papa León XIV

El papa León XIV, junto al presidente Javier Milei en la Casa Rosada (Foto: Reuters).

El presidente Javier Milei le entregó al papa León XIV dos regalos conmemorativos durante su encuentro: un medallón de plata grabada, con detalles en oro de 18 quilates, y un aspersor de agua bendita elaborado en madera de ébano. Por su parte, el Sumo Pontífice le obsequió al mandatario una antigua obra artística del Vaticano y una medalla oficial por el primer aniversario de su pontificado.

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Milei pidió dejar de lado las diferencias políticas durante la visita de León XIV y recordó el legado de Francisco. (Foto: Reuters).

El medallón entregado por el Presidente fue realizado por un orfebre argentino y tiene grabados especiales vinculados con la visita papal al país. En el anverso lleva en relieve el escudo de León XIV, realizado en oro de 18 quilates, junto con la inscripción: "VISITA DE SU SANTIDAD LEÓN 14 A LA REPÚBLICA ARGENTINA – 8 XI 2026".

El segundo presente fue un aspersor de agua bendita confeccionado en madera de ébano, con detalles de plata. La pieza tiene imágenes de la cruz y de la Virgen, además de las inscripciones "Argentina" y "LEÓN XIV".

El histórico grabado que León XIV le regaló a Javier Milei

Entre los obsequios que recibió Milei se destaca un grabado histórico al aguafuerte del artista italiano Giovanni Battista Falda. La obra representa una vista panorámica de la Basílica de San Pedro y de la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, donde se aprecia la emblemática columnata diseñada por el arquitecto Gian Lorenzo Bernini.

Se trata de un ejemplar del segundo estado de la plancha, fechado en 1729 y publicado en Roma por Lorenzo Filippo de Rossi. La versión original había sido realizada por Falda y publicada alrededor de 1667.

La edición posterior incorporó modificaciones que reflejan distintas intervenciones urbanísticas destinadas al embellecimiento de la Plaza de San Pedro. Entre ellas figuran la incorporación del empedrado, la restauración del obelisco central y los cambios realizados en las fuentes, bajo la dirección de monseñor Lodovico Sergardi.

De acuerdo con la documentación que acompaña la pieza, el grabado es un ejemplar de época, impreso sobre papel verjurado, con márgenes y en excelente estado de conservación. Tanto las impresiones correspondientes a la primera versión como las de la segunda son consideradas muy raras.

Además del grabado histórico, León XIV le entregó al Presidente una medalla oficial conmemorativa del primer aniversario de su pontificado, emitida por la Secretaría de Estado de la Santa Sede.

La pieza tiene en una de sus caras el escudo pontificio del actual Papa y forma parte de las distinciones conmemorativas vinculadas con el primer año de su conducción de la Iglesia católica.

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