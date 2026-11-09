Qué le regaló Milei al Papa y cuál fue el obsequio histórico que recibió del Sumo Pontífice

Se trata de un ejemplar del segundo estado de la plancha, fechado en 1729 y publicado en Roma por Lorenzo Filippo de Rossi. La versión original había sido realizada por Falda y publicada alrededor de 1667.

La edición posterior incorporó modificaciones que reflejan distintas intervenciones urbanísticas destinadas al embellecimiento de la Plaza de San Pedro. Entre ellas figuran la incorporación del empedrado, la restauración del obelisco central y los cambios realizados en las fuentes, bajo la dirección de monseñor Lodovico Sergardi.

De acuerdo con la documentación que acompaña la pieza, el grabado es un ejemplar de época, impreso sobre papel verjurado, con márgenes y en excelente estado de conservación. Tanto las impresiones correspondientes a la primera versión como las de la segunda son consideradas muy raras.

Además del grabado histórico, León XIV le entregó al Presidente una medalla oficial conmemorativa del primer aniversario de su pontificado, emitida por la Secretaría de Estado de la Santa Sede.

La pieza tiene en una de sus caras el escudo pontificio del actual Papa y forma parte de las distinciones conmemorativas vinculadas con el primer año de su conducción de la Iglesia católica.