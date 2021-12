El relajamiento en los cuidados y la incertidumbre ante las nuevas variantes

Consultado por A24.com, Mariano Sasiain, infectólogo del Hospital Militar Central, explicó que el incremento en los casos de coronavirus genera preocupación porque se observa que "todos estamos un poco más relajados y comprensiblemente cansados por todo este tiempo de restricciones".

"Incluso sin aún tener certezas de cómo se va a comportar el virus y sus nuevas variantes en relación a la transmisibilidad, posiblemente más alta, y por su letalidad”, ejemplificó.

Coronavirus en Argentina: confirmaron 14 muertes y 562 contagios en las últimas 24 horas Coronavirus en Argentina: confirmaron 9.336 contagios, la cifra más alta en cuatro meses

El avance de los casos de coronavirus

Por su parte, Carlos Kambourian, médico pediatra ex presidente del Hospital Garrahan y actual miembro del sistema de Salud de Malvinas Argentinas, consideró que la Argentina atraviesa un momento en dónde la suba de casos es muy importante. "No creo que la suba quede en estos números. Es posible que lleguemos a decenas de miles de casos diarios”, reflexionó.

Sin embargo, sostuvo que la gravedad de la enfermedad hoy cambió. "Esto es lo que se está viendo en el mundo, más allá del impacto que genera la afección, no creo que tengamos casos graves o complejos de la manera que tuvimos el año pasado”, completó el médico.

En tanto, Kambourian opinó que las restricciones no son la respuesta adecuada para contener los contagios. "No son las medidas restrictivas las que vayan a resolver este problema. Argentina continúa con su eterna deuda de no testear y de no buscar enfermos. Si esto persiste, definitivamente va a volver a estar en problema y será grave”, insistió el infectólogo, quien indicó que deberían realizar al menos 500 mil testeos por día.

“Testear significa controlar la enfermedad, y si no buscamos a los enfermos y no hacemos más testeos, probablemente iremos a una gran explosión de casos”, vaticinó.

variantes.jpg Las nuevas variantes mantienen en vilo al mundo entero (Foto: Pixabay)

¿Qué pasa con la situación epidemiológica?

Por otra parte, en relación con el avance de la situación epidemiológica frente a la suba de casos de las últimas jornadas, la infectóloga Elena Obieta, jefa del Servicio de Enfermedades Transmisibles y Emergentes de la Municipalidad de San Isidro e integrante de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), analizó: “La foto actual da cuenta de un sostenido incremento en el número de casos, que comenzó en noviembre y no paró. La tasa de duplicación del virus tomada en la media de 14 días se acelera muy rápidamente. Esto es inicialmente a expensas de la variante Delta y luego puede ser por la irrupción de Ómicron”.

De acuerdo a la infectóloga, Ómicron es más contagioso y transmisible que Delta, pero Delta mostró tener más letalidad. "Para hacer frente a estos linajes sin tener que padecer la ocupación en las salas de terapia intensiva y/o lamentar fallecimientos, la única opción es estar robustamente vacunados, con un esquema de vacunación completa, que incluye además de las dos dosis, una tercera dosis de refuerzo 5 meses después de la segunda para pacientes inmunosuprimidos y mayores de 50 años que recibieron dos dosis de Sinopharm”, señaló a A24.com.

Además, recalcó que la diferencia entre la segunda y la tercera dosis es que de la primera a la segunda se debe esperar un mes y entre la segunda y la tercera cinco meses, lo que incluye a los más chicos y las embarazadas. “Es la única manera que tenemos para poder enfrentarnos a un otoño-invierno en 2022 sin tanto dolor”, dijo. Y alertó: “En la segunda ola del año pasado, fue tremenda la cantidad de embarazadas que tuvimos que lamentar con enfermedad grave, muerte y chicos prematuros con cesáreas de urgencia”.

como-saber-si-estoy-embarazada Elena Obieta destacó que la vacunación completa "es fundamental y más aún en las embarazadas".

“La clave es insistir y seguir insistiendo en la vacunación y los cuidados, -Obieta concluyó- la situación epidemiológica está muy complicada porque tenemos cada vez más casos, y en tanto en cuanto tengamos gente todavía no vacunada en forma completa y robusta (que hace 6 meses hayan completado el esquema), y si encima tienen factores de riesgo, puede que no les vaya tan bien”.

¿Hay que suspender las reuniones de fin de año?

cena navidad 01.jpg

“Si se consolida este incremento de casos, vamos a tener que volver a lo vivido el año que pasado. Hay lugares que son super dispensadores como una peluquería, un negocio no esencial. Sobre las Fiestas de fin de año, tendríamos que reducir el número de personas. Si había un plan de una reunión familiar grande, definitivamente es recomendable suspender ”, opinó por su parte, Conrado Estol, médico neurólogo, en coincidencia con lo planteado por la OMS.

“Es necesario imponer restricciones. Las vacunas con Ómicron no previenen la infección. Es 'una gripecita' que puede dejar COVID-19 largo. Nunca vimos una curva ascendente tan vertical de aumento de casos diarios en el mundo. ¿Restricciones en Argentina? No tendría que haber eventos masivos, deportivos y musicales. Los bares deberían cerrar antes y no se tendría que vender alcohol después de cierta hora”, añadió en diálogo con el programa Dicho Esto de A24.

“Es difícil pedirle a la gente que no se junte y sostener este pedido en el tiempo, es coherente la fatiga. Creo que habría que hacer hincapié en que se hagan las reuniones, pero adoptando las medidas de protección que todos conocemos”, remarcó por su parte Sasiain, consultado en relación a si las reuniones en las Fiestas deberían hacerse o no.

En este punto, Obieta recomendó, "lo que hay que hacer es seguir cuidándonos, con la utilización del barbijo si estamos en un lugar cerrado, con espacios bien ventilados y es muy importante que los comensales estén todos robustamente vacunados”.