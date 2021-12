leo-copa-america.jpg

"Podemos decir que fue un año híbrido en cuanto a las actividades presenciales y virtuales en las que participamos los argentinos, y este 'volver a salir' tuvo un claro reflejo en los términos que más crecieron en las búsquedas de este año", explicó Florencia Sabatini, directora de Comunicaciones para Google Hispanoamérica.

En ese sentido, señaló que "El año en búsquedas", que conforma una recopilación de los eventos, figuras y temas que representan la mirada colectiva de los usuarios de Internet, "muestran que las personas han preguntando menos sobre el Covid y se aferraron mayormente a los torneos deportivos, se reconectaron con la Selección Argentina y con los deportistas nacionales, y mostraron un marcado interés en las elecciones y el entretenimiento".

¿Cuáles fueron las personalidades más buscadas en el 2021?

De acuerdo al mismo informe, la persona del año es "Mauro Viale", el conductor de televisión que falleció el pasado 11 de abril, luego de contraer coronavirus.

Los puestos siguientes son ocupados por otras figuras argentinas como Wanda Nara, el cantante Chano, Dibu Martínez, la China Suárez y Agustina Posse.

"El año en búsquedas": cuáles fueron los acontecimientos destacados en 2021

Otro análisis que realiza Google tiene que ver con los acontecimientos que más buscaron los argentinos en el buscador.

Al igual que el año pasado, el deporte fue lo que más interés generó en la población local y así lo demuestra el interés creciente en las búsquedas de Eliminatorias Qatar 2022, NBA, Juegos Olímpicos 2021 y Copa Libertadores 2021.

Otros eventos que generaron gran interés fueron los vinculados al comercio online: el Hot Sale y el CyberMonday 2021. Las Elecciones 2021, el Cohete Chino y Semana Santa 2021 completan el listado de los acontecimientos más populares.

La cocina, la actividad favorita de los argentinos

Por la pandemia, todos los argentinos comenzaron a incursionar en la cocina y esto se reflejó en las búsquedas de Google.

"La cocina es un hábito que llegó en 2020 para quedarse. La búsqueda de recetas, opciones e ideas para cocinar volvieron a posicionarse muy arriba dentro de las actividades para desarrollar dentro de casa, hábito que comenzó el año pasado debido al aislamiento", dice Google.

En esta línea, las principales recetas que buscaron los argentinos en 2021 son: Tarta banoffee, Pizza in teglia, Bizcochuelo, Rosca de Pascua, Papas rosti, Torta frita, Revuelto gramajo, Macarons, Leche de tigre y Arepas.

Las series, películas y programas de tv más buscados en 2021

Conforme al relevamiento "El año en búsquedas" que realiza Google todos los años, los contenidos más buscados fueron La Voz Argentina, El Juego del Calamar, el reality de cocina MasterChef, Eternals (la nueva película de Marvel), Doctor Milagro, Bridgerton, Cobra Kai (había ocupado el primer lugar el año pasado), Black Widow, Sky Rojo y la serie argentina Okupas.

Búsquedas 2021: todas las preguntas que le hicieron los argentinos a Google

Qué:

- ¿Qué significa "nashe"?

- ¿Qué significa "mojón" en Venezuela?

- ¿Qué pasa en Colombia?

- ¿Qué pasa con WhatsApp?

- ¿Qué significa "uwu"?

- ¿Qué pasa si no voto?

- ¿Qué es trombosis?

- ¿Qué es Telegram?

- ¿Qué dinosaurio tiene 500 dientes?

- ¿Qué es el AMBA?

Cómo:

- ¿Cómo votar?

- ¿Cómo se llama el martillo de Thor?

- ¿Cómo votar en La Voz Argentina 2021?

- ¿Cómo saber si cobro el bono de 15000?

- ¿Cómo murió Peppa Pig?

- ¿Cómo saber si me corresponde la tarjeta alimentaria con DNI?

- ¿Cómo van las elecciones?

- ¿Cómo saber si cobro el IFE 4?

- ¿Cómo anotarse para la vacuna?

- ¿Cómo está Carmen Barbieri?

Por qué:

- ¿Por qué es feriado el 8 de octubre?

- ¿Por qué no anda WhatsApp?

- ¿Por qué es feriado el 21 de junio?

- ¿Por qué Messi se va del Barcelona?

- ¿Por qué Rusia es ROC?

- ¿Por qué le dicen Dibu a Emiliano Martínez?

- ¿Por qué no se come carne en Semana Santa?

- ¿Por qué le dicen Gunda a Claudio Fontán?

- ¿Por qué se inventaron las motosierras?