Las claves para reforzar el sistema inmunológico ante la llegada del otoño y los bruscos cambios de temperatura

En diálogo con A24.com, la reconocida y presitigiosa neumonóloga Ana Putruele, jefa de la División Neumonología del Hospital de Clínicas, (M.N. 55.966), explicó: "Las conductas de una vida saludable como dormir las horas necesarias, sobre todo 8 horas por lo menos; el alimentarse en una forma adecuada sin demasiada materia grasa y por el contrario a base de proteínas, frutas y verduras que contienen vitamina C; mantener una vida activa con rutina de ejercitación física, ayudan al sistema inmunológico a establecer las endorfinas, hormonas que hacen que uno se sienta con cierto bienestar y alegría".

En esta misión, según la experta, es fundamental no exponerse a temperaturas extremas; no fumar; no tomar demasiado alcohol; aplicarse las vacunas en épocas invernales; las antigripales, antineumocóxicas; no abrigarse demasiado ni abrigarse demasiado; caminar al aire libre y caminar música para aquellos que estén muy estresados; leer un buen libro y ver una película favoreciendo momentos de ocio. "El sistema inmunológico se fortalece con un buen vivir", resaltó.

¿Cómo evitar enfermarnos ante la llegada del frío, el otoño y la cercanía con el invierno?

Para poder lograr estos objetivos, desde el punto de vista sanitarista y según precisó la doctora Paola Caro, especialista en emergentología en diálogo con Télam, se recomienda mantener los cuidados a los que ya la población está habituada por los cuidados contra el COVID-19, tales como lavarse las manos de forma adecuada y frecuente; evitar los lugares con aglomeraciones y ventilar las habitaciones al menos 1 vez al día.

Además, es fundamental tener una alimentación equilibrada y saludable, privilegiando una dieta rica en frutas, sobre todo cítricos y verduras, granos enteros, frutos secos y grasas saludables, que se encuentran en alimentos como pescados grasos y aceite de oliva.

Gripe-o-resfriado.jpg Salud: ¿cómo evitar enfermarnos durante el frío otoñal y la cercanía con el invierno? (Foto: Pixabay)

Otro aspecto importante es realizar deporte al menos tres días a la semana. El ejercicio ayuda a eliminar bacterias de los pulmones y vías respiratorias, lo que podría reducir la probabilidad de contraer un resfriado, gripe u otras enfermedades. Mantener el cuerpo en movimiento hace que los anticuerpos y glóbulos blancos del cuerpo circulen con mayor rapidez, y disminuye la liberación de cortisol, también fortaleciendo las defensas. La actividad física también ayuda a bajar los niveles de estrés, aunque también esto se logra realizando alguna otra actividad que haga que la persona se sienta a gusto.

Otra recomendación para fortalecer el sistema inmune es llevar un descanso adecuado y dormir las horas suficientes para tener un sueño reparador. El sueño es uno de los reforzadores naturales del sistema inmune más efectivos y fáciles de conseguir, ¡solo necesitamos dormir! Cuando se priva al cuerpo de un sueño de calidad, éste produce hormonas de estrés como cortisol para mantenerse despierto y alerta, lo que debilita el sistema inmune, favoreciendo resfriados e infecciones respiratorias.