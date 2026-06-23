La determinante estrategia de Ana Rosenfeld tras la audiencia de Mauro Icardi y Wanda Nara: "Pedimos que..."

En una nota con Lape Club Social (América TV), Ana Rosenfeld se refirió a la puja entre Mauro Icardi y Wanda Nara por la cuota alimentaria.
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En una nota con Lape Club Social, Ana Rosenfeld habló de la puja entre Mauro Icardi y Wanda Nara por la cuota alimentaria.
En una nota con Lape Club Social (América TV), Ana Rosenfeld se refirió a la puja entre Mauro Icardi y Wanda Nara por la cuota alimentaria.
La abogada contó que las partes no llegaron a un entendimiento. "No hubo acuerdo", advirtió al ser consultada al respecto. Si bien precisó que no podía dar detalle, la experta jurista dejó fuertes definiciones.
"No podemos decir lo que pasó porque es confidencial, pero sí les puedo decir que no hubo acuerdo. Yo soy pro pago de la cuota alimentaria. No puedo admitir que una persona solvente no pague la cuota alimentaria", afirmó.
Ana anticipó que esperan que la Justicia le limite la salida del país a Icardi por su incumplimiento. "Nosotros pedimos la no salida de país, pero eso todavía no está resuelta. Esperemos que la Justicia sea para Mauro Icardi igual que para cualquier cuidadano", remarcó.
La abogada de Wanda también aprovechó la oortunidad para contestarle a Lara Piro, quien deslizó que ella tiene un vínculo cercano con el juez que interviene. "No tengo ninguna relación con el juez. Creo que la doctora hay un camino que no conoció que es el colegio de abogados", respondió, tajante.
Por último, Ana fue determinante con su postura. "Esperamos que la Justicia avance, dicte sentencia y que esto sea un caso testigo. La cuota alimentaria es sagrada. No encuentro otra respuesta posible", finalizó.
Lara Piro fue tajante con Wanda Nara luego de que trascendiera una reciente medida que le impediría salir de Argentina a Mauro Icardi, en medio de la batalla judicial que mantiene con su exmujer por los alimentos de sus hijas.
Fue Ángel de Brito quien contó que se había dispuesto una medida que le impedía al futbolista abandonar el país si antes no saldaba la supuesta deuda por alimentos.
En ese contexto, una de sus abogadas salió al aire en El Ejército de la Mañana (Bondi Live) y fue contundente contra la mediática y su representante legal, Ana Rosenfeld, al cuestionar el monto que se le exige abonar a Icardi en concepto de alimentos para sus hijas.
"Ayer Ángel contó que el juez dio curso a que Icardi no salga del país, ¿esto es cierto?", le consultó Pepe Ochoa. A lo que Piro respondió: "Tiene más información que nosotras, no se nos notificó de eso. Pero bueno, puede ser como la doctora Rosenfeld tiene una relación bastante cercana con su señoría, puede ser que se lo haya adelantado Ana, calculo a eso porque a nosotros no nos informaron nada".
Luego, explicó por qué su socia Elba Marcovecchio solicitó una reunión judicial de urgencia por este tema: "La audiencia se pidió porque no se puede seguir monetizando a dos criaturas. Como yo pienso también escribo y lo hemos puesto en los escritos judiciales: la señora Wanda Nara monetiza a sus hijas. Si pide multas o cauciones de 8 millones de mangos para que el padre vea a sus hijas, eso es monetizar a tus hijas", aseguró.
"Son 30 mil dólares por las dos, pero si las chicas gastan 30 mil dólares que tiene que pagar Mauro, Wanda tendría que pagar la otra mitad, que son otros 30. Ni las hijas de Máxima Zorreguieta y el Rey de Holanda gastan 60 mil dólares por mes, esa es la realidad", continuó una indignada Lara Piro contra Wanda Nara.
"Eso es un enriquecimiento ilícito que pretende la señora Wanda Nara, no hay otra forma, porque las chicas no tienen esos gastos. Mauro quiere pagar lo que corresponde, no lo que se le antoja a Wanda", continuó.
Por último, cuestionó el accionar de la Justicia: "Los alimentos provisorios no se pueden mantener durante casi dos años porque es prolongar de manera irrazonable una medida cautelar, cuando pasa los 6 meses te hacen caer los alimentos provisorios. Entonces ¿por qué a Wanda Nara se lo mantenemos durante dos años sin que liquide un gasto de los chicos? Son caprichosos esos 30 mil dólares".
"Que haga el listadito y cuánto aporta ella a la manutención de las niñas. Porque Wanda Nara es tan o más millonaria que Mauro Icardi, entonces tiene las mismas obligaciones. (Icardi) Tiene que pagar lo que necesitan sus hijas dentro de su posición económica pero ¿a qué límite? ¿A gastar un departamento por mes? Porque lo que plantea Wanda es que las chicas gastan 60 mil dólares por mes", cerró con firmeza.