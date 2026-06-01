Marixa Balli perdió la paciencia por las versiones de una interna en Cortá por Lozano: "Tengo la co... al plato"

Consultada sobre si le gustaría ocupar ese rol en caso de que Vero Lozano no pudiera estar, Marixa fue tajante: “No sé, te tiene que pasar, no sé. O sea, yo tuve mi programa de cumbia que ahora es Pasión, que lo conduje muchísimos años, tuve La Isla de Balli, que era mi programa de cable, pero no importa, un programa que conduje y que fue hermoso. Me rompen mucho las guindas, me buscan mucho todo el tiempo”.

Por último, aclaró por qué no asistió al programa el día posterior al Martín Fierro: “No, sí, eso sí, porque yo no había estado y me parecía que era ocupar un lugar y que yo iba a quedar vestida normal del día y no pegaba y lo recontra entendió el canal, obvio. Era lógico, digo, ¿para qué voy a estar en el medio de algo que no viví, que no transité, que no puedo opinar porque no estuve, de lo que pasó, de lo que no pasó? Nada, pero todo bien eso. Sí, eso es verdad, yo me hago cargo de lo que digo y de lo que hago me hago cargo de lo que es real”.

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Por qué Marixa Balli se fue de LAM

El viernes 15 de agosto de 2025, Ángel de Brito anunció al aire que era el último programa de Marixa Balli en LAM. La panelista, emocionada, se despidió de sus compañeras y del público: “Hay muchos cambios en mi cabeza, pero estoy muy feliz y muy agradecida. Tomé la decisión de dar un paso al costado, pero estoy muy feliz”.

Balli explicó que sentía la necesidad de hacer un cambio y enfocarse en otros proyectos. Agradeció al equipo y al conductor por la experiencia compartida y aseguró: “Quiero que sepan que estoy genial y que me voy muy feliz. Todos estos años fueron muy lindos, pero a veces la cabeza pide cambios”.

Aunque Marixa habló de una decisión personal, en El Run Run del Espectáculo mencionaron que habría existido un ultimátum de la producción por un ofrecimiento externo, incluso vinculado a Por el mundo con Marley. Tambiénseñalaron incomodidades previas en el programa que habrían acelerado su salida.

El conductor desmintió rumores de conflictos internos y reveló que Balli recibió una propuesta laboral de Telefe, vinculada a proyectos con Marley. De Brito destacó que la salida fue en buenos términos y le dejó la puerta abierta para futuras visitas al ciclo