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Marixa Balli perdió la paciencia por las versiones de una interna en Cortá por Lozano: "Tengo la co... al plato"

En Sálvese quien pueda, Marixa Balli respondió furiosa a versiones sobre celos y conducción, tras la presencia de Sol Pérez en Cortá por Lozano.

1 jun 2026, 20:43
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marixa balli
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En Sálvese quien pueda (América TV), Majo Martino sorprendió al contar que Marixa Balli se habría sentido incómoda con la producción de Cortá por Lozano (Telefe) por haber elegido a Sol Pérez como reemplazo de Vero Lozano. “Se siente un poco incómoda porque dice: '¿Por qué no me dicen de conducir a mí?'”, relató la panelista.

La polémica no terminó allí. Ximena Capristo sumó otro dato y aseguró que Marixa estaría “celosa” de Evangelina Anderson. “Ella está odiada por el móvil que le mandaron al Martín Fierro a Evangelina, donde ella mostró toda la previa del premio”, reveló.

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Ante la ola de rumores, el ciclo decidió hablar directamente con Marixa, quien respondió con furia: “¿Sabés que tengo la co... al plato? Poneme un pi, poneme un pu, poneme un pan. La verdad es que es increíble cómo me pinchan. No sé de dónde salen todas estas versiones, pero la verdad es que es increíble cómo me buscan, me pinchan, me pudren, me superan, me hartan”. Y agregó: “Realmente cómo tienen ganas de joderme todos los días con un tema. No por ustedes, lo digo por cosas que surgen y que está bien que ustedes vengan y saquen la duda, pero tengo la quetejedi... te juro que me llega al tercer subsuelo de este canal”.

El cronista Rodrigo Bar le preguntó si creía que la información podía salir de alguien del propio canal. Marixa respondió: “Yo creo que mucha gente se quedó con el mambo de la conducción. O sea, mucha gente asocia a lo mejor que yo me fui de LAM por un tema de que después no conduje, que conduje muchas veces, que Ángel me había dicho que yo iba a ser la conductora fija cuando él no estaba y que después pasó todo lo que pasó, que se la agarran conmigo, no entiendo por qué, porque aparte fue una decisión de Ángel de ponerme a conducir y después, bueno, nada. La verdad es que todo me chupa un huevo”.

Consultada sobre si le gustaría ocupar ese rol en caso de que Vero Lozano no pudiera estar, Marixa fue tajante: “No sé, te tiene que pasar, no sé. O sea, yo tuve mi programa de cumbia que ahora es Pasión, que lo conduje muchísimos años, tuve La Isla de Balli, que era mi programa de cable, pero no importa, un programa que conduje y que fue hermoso. Me rompen mucho las guindas, me buscan mucho todo el tiempo”.

Por último, aclaró por qué no asistió al programa el día posterior al Martín Fierro: “No, sí, eso sí, porque yo no había estado y me parecía que era ocupar un lugar y que yo iba a quedar vestida normal del día y no pegaba y lo recontra entendió el canal, obvio. Era lógico, digo, ¿para qué voy a estar en el medio de algo que no viví, que no transité, que no puedo opinar porque no estuve, de lo que pasó, de lo que no pasó? Nada, pero todo bien eso. Sí, eso es verdad, yo me hago cargo de lo que digo y de lo que hago me hago cargo de lo que es real”.

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Por qué Marixa Balli se fue de LAM

El viernes 15 de agosto de 2025, Ángel de Brito anunció al aire que era el último programa de Marixa Balli en LAM. La panelista, emocionada, se despidió de sus compañeras y del público: “Hay muchos cambios en mi cabeza, pero estoy muy feliz y muy agradecida. Tomé la decisión de dar un paso al costado, pero estoy muy feliz”.

Balli explicó que sentía la necesidad de hacer un cambio y enfocarse en otros proyectos. Agradeció al equipo y al conductor por la experiencia compartida y aseguró: “Quiero que sepan que estoy genial y que me voy muy feliz. Todos estos años fueron muy lindos, pero a veces la cabeza pide cambios”.

Aunque Marixa habló de una decisión personal, en El Run Run del Espectáculo mencionaron que habría existido un ultimátum de la producción por un ofrecimiento externo, incluso vinculado a Por el mundo con Marley. Tambiénseñalaron incomodidades previas en el programa que habrían acelerado su salida.

El conductor desmintió rumores de conflictos internos y reveló que Balli recibió una propuesta laboral de Telefe, vinculada a proyectos con Marley. De Brito destacó que la salida fue en buenos términos y le dejó la puerta abierta para futuras visitas al ciclo

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