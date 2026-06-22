Denunció que un directivo de un prestigioso colegio la agredió en un bar de Buenos Aires: "Me agarró..."

Ante la situación, decidió pedir ayuda. “Dije: ‘Esto no lo puedo resolver’ y llamé a mi encargado”. Además, relató los clientes se quejaban por una supuesta demora de unos 20 minutos para retirar los platos y por la calidad del servicio.

El reclamo por la atención y la intervención del encargado

Con el objetivo de descomprimir el momento, el responsable del local les ofreció una cortesía, pero, según la denuncia, los insultos y las burlas continuaron.

En una entrevista exclusiva con A24, Cristal aseguró que las secuelas emocionales del episodio todavía la afectan y reveló que atraviesa días muy difíciles desde la agresión.

“Esta situación me tiene muy mal. No estuve durmiendo, no estuve comiendo. Estoy muy mal”, expresó la joven, que remarcó que, más allá de la repercusión que tuvo el caso, siente que la atención se concentró más en el acusado que en las consecuencias que ella sufrió.

“Lejos de lo que se enfocan los medios, que es en el chabón, yo me siento muy mal estos últimos días”, sostuvo.

Aunque afirmó que eligió perdonar para poder seguir adelante, aclaró que no piensa dejar el episodio en el olvido. “Elijo perdonar, pero no lo voy a dejar pasar. Quiero que todo el mundo conozca la cara de este señor que me agredió brutalmente, verbal y físicamente”, aseguró.

La joven volvió a apuntar contra el hombre denunciado y aseguró que toda la situación se desencadenó por una demora en retirar los platos de la mesa. “Él consideró que eso era suficiente para agredirme, gritarme y tirarme por una escalera”, afirmó.

Cristal también contó que, luego del primer episodio, decidió cambiar de sector dentro del bar para alejarse de la situación, pero aseguró que el hombre volvió a acercarse.

“Era un hombre de 45 años al lado mío, que soy una pulga, gritándome en un idioma que no entiendo, en mi lugar de trabajo. Me cambié de piso porque la situación me sobrepasaba y me fue a buscar. Era demasiado para mí”, relató.

Y concluyó: “Yo estaba shockeada y lo sigo estando hasta el día de hoy”.

También apuntó contra las personas que acompañaban al acusado

Según la denunciante, el hombre no estaba solo al momento del incidente. “Estaba con su madre, que también me gritó muy violentamente. Me hablaban en inglés y yo les decía que no entendía, con mi poco inglés les pedía disculpas, pero seguían gritándome”, contó.

La joven remarcó además que, pese a expresarse en inglés, los involucrados no eran turistas. “Esta gente vive en Quilmes”, señaló.

La reseña que permitió identificar al cliente

Según contó, el hombre señalado como Mark Symmonds dejó un comentario en el que criticó el servicio recibido en el bar.

“El servicio fue horrible. Incluso cuando hablamos con el gerente, defendió a la chica con la que claramente salía. ¡Qué grosero! No nos retiraron los platos durante 20 minutos, a pesar de que había más personal que clientes. Jamás volveremos. Ahorren su dinero y vayan a los muchos otros bares con vistas panorámicas de Buenos Aires. ¡Qué pena!”, escribió.