Le robaron, contó en redes sociales cómo la estafaron y se volvió viral por la respuesta que recibió tras la denuncia

Asimismo, reconoce "intento entrar a Mercado Pago y no me dejaba porque yo tenia la verificación en dos pasos entonces me enviaba códigos de seguridad al teléfono que me habían robado".

"Puse que no tenia el teléfono y me dicen que iban a verificar mi identidad. Me hacen poner mi numero de DNI, una foto, y me hacen acercar la cara y poner los datos biométricos. Me dicen que en 24 horas iba a tener novedades", afirmó la joven.

Impaciente por tener novedades sobre el dinero que le robaron, la usuaria de twitter contó que llamo a Mercado Pago desde el teléfono que estaba usando en ese momento, porque todavía no tenía linea y desde la entidad le contestaron que no podían hacer ningún tipo de operación porque estaba llamando desde un teléfono que no era el de la cuenta que estaba denunciando.

"A las hora me llega el chip con el número, lo activo y entro a la cuenta de Mercado Pago y veo que habían hecho movimiento. Un envío de dinero de $18.000, con plata que tenía en la cuenta y otro de $15.000 con un crédito. Y después intentaron hacer movimiento con la tarjeta de crédito que tenia asociada una de $30.000 y uno de $10.000, estos últimos no los pudieron hacer".

"Yo denuncie todo. A mi Mercado Pago me dice ´el crédito te lo reconocemos si nos mandas la denuncia policial´", aclaró la joven.

Y continúo: "Habiendo pasado 6 días del robo me vuelvo a comunicar para ver el estado del tramite y recibí esta respuesta: me dijeron que con el dinero que yo tenia en la cuenta el equipo lo analizó y las operaciones no se pueden anular. Que para una solución me contacte con la contraparte. Básicamente yo no tengo esos datos. Me sugieren validar si un familiar o un conocido me hizo los pagos".

Lo raro es que según contó autorizaron estas operaciones cuando ella ya había pedido que verificaran su identidad en un nuevo equipo tras el robo. "21:16 yo solicito que verifiquen mi identidad. Una hora después me estaban vaciando la cuenta. ¿Con un evento de seguridad en curso ustedes dejan que se utilice una cuenta como si nada? ¿Así protegen a sus usuarios? Porque parece que protegen más a los ladrones", sentenció.

Le robaron, contó en redes sociales como la estafaron y se volvió viral

En pocas horas recibió cientos de mensajes de distintas personas contando que les había sucedido exactamente lo mismo y de otras consultando más detalles para prevenir que les suceda algo similar. "Ya hice la denuncia policial y a defensa del consumidor. Tampoco odio a Galperin (fundador y presidente de la empresa), solo quiero mi plata de vuelta y que esto deje de pasarle a tanta gente", pidió.

"Solo por saber y tratar de evitar esto, ¿Tenías clave, huella, face id o algo en el celu? Me resulta raro (no imposible) pensar que pueden falsificar eso o sea, no entiendo cómo pasa esto si se supone que Mercado Pago es tan seguro", preguntó otro usuario.