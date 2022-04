Un usuario de Twitter mostró lo que gastó en un restaurante de Jujuy y generó un debate viral en redes: ¿caro o barato?

cuenta restaurante jujuy.jpg

Según el ticket, había pedido una humita, una porción de papas a la huancaína, una limonada, una ensalada de rúcula y un quesillo con cayote de postre, además de los dos cubiertos. En total, el monto a pagar fue de $2.180.

Twitter y una discusión viral: ¿ticket caro o barato?

La discusión la armaron los propios usuarios de Twitter entre los que se quejaban por el precio de la comida y los que sostenían que, por ser una cena para dos personas, fue barato.

“Fijate lo que pediste. Papas, ensalada y una humita. Entre dos comieron la guarnición de un ser humano de bien”; “Carísimo por un par de choclos, unas papas, rúcula y agua con limón. Lo más caro ahí fue el parmesano”; "Fui 4 veces a Salta y Jujuy. Siempre nos asombramos porque es muy económica la gastronomía ( comparada con Rosario , donde vivo) y además la calidad y el servicio son muy buenos en todos los lugares"; “Barato sí, pero eso no parece cena. Es una entrada”; y “Es económico porque no pidieron ningún plato de cocina”, fueron algunas de las respuestas que recibió.

A partir de allí, el usuario agregó otro tuit al hilo, donde no solo especificó algunas cuestiones sino que también remarcó el buen accionar del mozo que lo atendió. “Twitter requiere aclaraciones: anonadado por lo barato, no comemos carne ni tomamos alcohol, la limonada era una jarra, las porciones del bodegón eran súper abundantes, el mozo -desinteresadamente- nos recomendó que no pidamos más que eso y estuvo perfecto”, dijo y recomendó a sus seguidores que visiten el norte del país.

viral twitter.png

A pesar de que a muchos usuarios le pareció caro, otros reconocieron el buen precio del restaurante y la diferencia entre lo que se cobra en regiones norteñas y otras partes del país. “Es muy económica la gastronomía y además la calidad y el servicio son muy buenos en todos los lugares”, dijo uno de ellos. En la misma línea, otro manifestó que “en el norte se come barato y la comida es más rica”; y un tercero redobló la apuesta: “En el interior se vive y come mejor”.

El posteo que publicó Jorge con la imagen de ticket se volvió viral en cuestión de minutos y ya superó los 2.130 me gusta y los 320 comentarios, entre respuestas y citados.