Llega el festival "Ciudad Joven BA", donde el talento local se potencia

La Plaza de la Flor será sede del encuentro que reúne a artistas, emprendedores y deportistas jóvenes, en el marco de una jornada que presenta una amplia variedad de propuestas.

El festival Ciudad Joven BA se realizará este viernes entre las 16:30 y las 3 (Foto: Descubrir Buenos Aires).

El festival Ciudad Joven BA se realizará este viernes entre las 16:30 y las 3 (Foto: Descubrir Buenos Aires).

El viernes 5 de diciembre, en la Plaza de la Flor (Av. Pres. Figueroa Alcorta 2301), Ciudad Joven BA celebra el presente y el futuro de la juventud, latiendo al ritmo de su energía, creatividad y entusiasmo.

Ciudad Joven BA potencia el talento local, ofreciendo escenarios y visibilidad a artistas, emprendedores y deportistas jóvenes, en el marco de una jornada que presenta una amplia variedad de propuestas que incluyen espacios gastronómicos, actividades deportivas, intervenciones artísticas y experiencias interactivas. A lo largo del día se desarrollarán clases, shows, exhibiciones y dinámicas recreativas.

Ese festival surge como una propuesta integral para fortalecer el vínculo con las juventudes, brindándoles un espacio real de encuentro, participación y pertenencia. Además, promueve valores vinculados al cuidado personal, la convivencia, el disfrute responsable y la vida saludable, generando un ambiente donde la diversión y la seguridad conviven de manera natural.

Para más información sobre el festival Ciudad Joven BA

  • Viernes 5 de diciembre, de 16:30 a 03 hs.
  • Plaza de la Flor, Av. Pres. Figueroa Alcorta 2301.
  • Más información en: descubrir.buenosaires.gob.ar
