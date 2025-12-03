Llega el festival "Ciudad Joven BA", donde el talento local se potencia

El viernes 5 de diciembre, en la Plaza de la Flor (Av. Pres. Figueroa Alcorta 2301), Ciudad Joven BA celebra el presente y el futuro de la juventud, latiendo al ritmo de su energía, creatividad y entusiasmo.
El festival Ciudad Joven BA se realizará este viernes entre las 16:30 y las 3 (Foto: Descubrir Buenos Aires).
El viernes 5 de diciembre, en la Plaza de la Flor (Av. Pres. Figueroa Alcorta 2301), Ciudad Joven BA celebra el presente y el futuro de la juventud, latiendo al ritmo de su energía, creatividad y entusiasmo.
Ciudad Joven BA potencia el talento local, ofreciendo escenarios y visibilidad a artistas, emprendedores y deportistas jóvenes, en el marco de una jornada que presenta una amplia variedad de propuestas que incluyen espacios gastronómicos, actividades deportivas, intervenciones artísticas y experiencias interactivas. A lo largo del día se desarrollarán clases, shows, exhibiciones y dinámicas recreativas.
Ese festival surge como una propuesta integral para fortalecer el vínculo con las juventudes, brindándoles un espacio real de encuentro, participación y pertenencia. Además, promueve valores vinculados al cuidado personal, la convivencia, el disfrute responsable y la vida saludable, generando un ambiente donde la diversión y la seguridad conviven de manera natural.