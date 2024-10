Llega el Silver Economic Forum, para debatir desafíos y oportunidades de una generación

Con el lema "The New Map of Life. Nosotros crecemos. Las oportunidades también” llega una nueva edición del "Silver Economy Forum Latam 2024", a partir del martes 22 de octubre en el Palacio Libertad (ex CCK), con el objetivo de debatir sobre las oportunidades que presenta la economía plateada y el impacto de la generación silver en un contexto de transformación global.