Llega a la Ciudad la 4ª edición de "Sabor a Buenos Aires"

El sábado 4 y el domingo 5 de octubre, en Parque Thays, vuelve “Sabor a Buenos Aires”, un reconocimiento al trabajo, identidad e innovación que caracterizan a los gastronómicos de la Ciudad.
El Parque Thays será sede de un encuentro que se realizará el 4 y 5 de octubre y que busca reconocer el trabajo del sector gastronómico porteño.
La Ciudad albergará una nueva edición de "Sabor a Buenos Aires" (Foto: Descubrir Buenos Aires).
El sábado 4 y el domingo 5 de octubre, en Parque Thays, vuelve “Sabor a Buenos Aires”, un reconocimiento al trabajo, identidad e innovación que caracterizan a los gastronómicos de la Ciudad.
En esta cuarta edición, Sabor a BA, reunirá 40 puestos que reflejarán la calidad y la enorme variedad de opciones que ofrece nuestra gastronomía: desde los clásicos bodegones, hasta parrillas, pasando por pizzerías, cafeterías, pastelerías y heladerías para el momento del dulce.
Este gran evento tiene como objetivo promocionar la gastronomía porteña y visibilizar la enorme variedad gastronómica que se ofrecen dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, habrá shows de música en vivo, un DJ set en el atardecer ¡y las mascotas son bienvenidas!