En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Ciudad
Agenda cultural

Llega a la Ciudad la 4ª edición de "Sabor a Buenos Aires"

El Parque Thays será sede de un encuentro que se realizará el 4 y 5 de octubre y que busca reconocer el trabajo del sector gastronómico porteño.

La Ciudad albergará una nueva edición de Sabor a Buenos Aires (Foto: Descubrir Buenos Aires).

La Ciudad albergará una nueva edición de "Sabor a Buenos Aires" (Foto: Descubrir Buenos Aires).

El sábado 4 y el domingo 5 de octubre, en Parque Thays, vuelve “Sabor a Buenos Aires”, un reconocimiento al trabajo, identidad e innovación que caracterizan a los gastronómicos de la Ciudad.

Leé también Vuelo fatal: un influencer grabó su muerte en un helicóptero y lo transmitió en vivo
Un influencer grabó su muerte en un accidente de helicóptero y lo transmtió en vivo
Sabor_uno

En esta cuarta edición, Sabor a BA, reunirá 40 puestos que reflejarán la calidad y la enorme variedad de opciones que ofrece nuestra gastronomía: desde los clásicos bodegones, hasta parrillas, pasando por pizzerías, cafeterías, pastelerías y heladerías para el momento del dulce.

Sabor_dos

Este gran evento tiene como objetivo promocionar la gastronomía porteña y visibilizar la enorme variedad gastronómica que se ofrecen dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, habrá shows de música en vivo, un DJ set en el atardecer ¡y las mascotas son bienvenidas!

Embed

Para más información sobre "Sabor a Buenos Aires"

  • Sábado 4 de octubre de 11 a 21.30 hs y el domingo 5 de 11 a 21 h,
  • Parque Thays - Av. del Libertador y Ayacucho)
  • Más información en: descubrir.buenosaires.gob.ar
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Ciudad
Notas relacionadas
Suspendieron los trenes de larga distancia desde Buenos Aires a Córdoba y a Tucumán
Lanús: murió un comerciante tras una pelea con un cuidacoches en plena calle
Organizaciones sociales realizan ollas populares en el Obelisco y en todo el país contra el hambre y el narcotráfico

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar