Lanús: murió un comerciante tras una pelea con un cuidacoches en plena calle

La víctima, de 47 años, se descompensó tras una discusión porque no quería que el “trapito” le lavara el auto. El agresor ya había sido denunciado por otros comerciantes de la zona.

Lanús: un hombre discutió con un trapito que lo hostigaba

Lanús: un hombre discutió con un trapito que lo hostigaba, sufrió un infarto y murió. (Foto: Facebook)

Un comerciante de 47 años, identificado como Francisco Carlos Baran, murió este sábado luego de una discusión con un cuidacoches en la localidad bonaerense de Lanús Este. El episodio ocurrió al mediodía en la Galería Central, ubicada sobre la Avenida 9 de Julio al 1200, a metros de la estación de tren.

Según testigos, todo comenzó por la mañana cuando Baran, dueño de una óptica, se negó a que el cuidacoches le lavara la camioneta. Horas después, el hombre regresó, le arrojó un vaso de agua en la cara e insultó al comerciante, lo que desató la pelea.

“Entonces, salió y nosotros nos quedamos en la galería, sin pensar que él se había ido a encararlo”, relató Daniel Brianthe, amigo de la víctima y encargado de un estudio de tatuajes en el mismo paseo comercial.

Pocos minutos después, Baran cayó al suelo en la calle Margarita Weild. Un testigo contó que el cuidacoches levantó la mano y dijo: Yo no hice nada.

Infarto y reclamos por seguridad

Baran no tenía pulso cuando sus compañeros lo encontraron. Un comerciante de la zona intentó reanimarlo con maniobras de RCP durante 40 minutos, hasta la llegada de la ambulancia que lo trasladó al Hospital Zonal General de Agudos ‘Narciso López’. Allí, los médicos confirmaron su muerte por un infarto.

Era sabido que iba a pasar algo, porque todo el mundo tiene problemas con ese chabón. Y sigue trabajando como si nada”, lamentó Brianthe.

El hombre era dueño de una óptica en la Galería Central, en Lanús Este. (Foto: Google Street View)

El tatuador recordó que ya había denunciado al cuidacoches, apodado “Cachito”, por amenazas previas: Me dijo que me iba a prender fuego el auto y nunca vino la policía, ni siquiera después de lo que pasó con Francisco”.

Denuncias y temor entre los comerciantes

Los vecinos de la galería aseguran que el cuidacoches hostiga a los comerciantes desde hace tiempo. Pasa por la galería gritando, amenazando… Si te tiene que romper la vidriera, te la rompe. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Abandonar el trabajo? Nadie hace nada”, expresó indignado Brianthe.

Además, explicó que muchos locales no siempre pueden pagarle por el cuidado de los autos, lo que provoca reacciones violentas: Hay días que uno le dice que no o que ‘más tarde’ y nos hace la vida imposible, contó.

Quién era Francisco Baran

Francisco Baran era reconocido en Lanús no solo por su óptica, sino también por ser fundador de la Agrupación de Protección al Diabético en Argentina (Aprodiab), una organización dedicada a defender los derechos de las personas con diabetes.

