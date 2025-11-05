En vivo Radio La Red
Llega la segunda edición de Tecweek a la Ciudad: semana de las Tecnologías Emergentes y Creativas

Con el Centro Costal Salguero como sede principal, reunirá más de 23 eventos y 600 speakers que recorrerán ejes como inteligencia artificial, gaming, Fintech y blockchain, entre otros.

La semana de las Tecnologías Emergentes y Creativas

La semana de las Tecnologías Emergentes y Creativas, otra vez en la Ciudad (Foto: Descubrir Buenos Aires).

Del 5 al 15 de noviembre se desarrollará una nueva edición de la Semana de las Tecnologías Emergentes y Creativas, que reúne a los eventos más importantes de la industria de la innovación, la tecnología y la creatividad de la Ciudad y el país.

Tec_tres

Esta segunda edición de Tecweek aglutinará a más de 23 eventos y 600 speakers que recorrerán ejes como inteligencia artificial, gaming, Fintech y blockchain, entre otros.

La propuesta combina la participación de referentes internacionales con líderes locales, generando un espacio único de networking y capacitación para la industria.

Tec_dos

El Centro Costa Salguero será la sede principal, acompañada por espacios culturales, universidades, coworkings y polos creativos. Tecweek visibiliza el talento que existe en la Ciudad, su vivacidad y su innovación.

Se trata de una semana para descubrir, debatir y experimentar las tecnologías y tendencias que están cambiando el mundo desde la Ciudad.

Embed

Para más información sobre la segunda edición de Tecweek

  • Del 5 al 15 de noviembre.
  • Sede principal: Centro Costa Salguero (Av. Costanera Rafael Obligado 1221)
  • Más información en: descubrir.buenosaires.gob.ar
