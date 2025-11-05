Llega la segunda edición de Tecweek a la Ciudad: semana de las Tecnologías Emergentes y Creativas

Del 5 al 15 de noviembre se desarrollará una nueva edición de la Semana de las Tecnologías Emergentes y Creativas, que reúne a los eventos más importantes de la industria de la innovación, la tecnología y la creatividad de la Ciudad y el país.
Con el Centro Costal Salguero como sede principal, reunirá más de 23 eventos y 600 speakers que recorrerán ejes como inteligencia artificial, gaming, Fintech y blockchain, entre otros.
La semana de las Tecnologías Emergentes y Creativas, otra vez en la Ciudad (Foto: Descubrir Buenos Aires).
Esta segunda edición de Tecweek aglutinará a más de 23 eventos y 600 speakers que recorrerán ejes como inteligencia artificial, gaming, Fintech y blockchain, entre otros.
La propuesta combina la participación de referentes internacionales con líderes locales, generando un espacio único de networking y capacitación para la industria.
El Centro Costa Salguero será la sede principal, acompañada por espacios culturales, universidades, coworkings y polos creativos. Tecweek visibiliza el talento que existe en la Ciudad, su vivacidad y su innovación.
Se trata de una semana para descubrir, debatir y experimentar las tecnologías y tendencias que están cambiando el mundo desde la Ciudad.