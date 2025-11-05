La madre de Lowrdez Fernández se quebró por el mensaje más hiriente de su hija: "Una estocada"

Y consultada sobre cómo vivió el momento en que Lowrdez llamó “mamá” a la pareja de su padre, Mabel no pudo ocultar su dolor y se quebró al aire en el programa que conduce Pamela David.

“Ese día del show cuando veo eso, sí, fue una estocada. La verdad que me sorprendió porque el título de mamá es inamovible para cada una de nosotras, pero es parte del enojo que tiene. Ella sabe dónde me duele. Eso sí lo voy a aclarar en su momento con ella”, reconoció con tono de tristeza.

Y remarcó: “En el estado en el que está Lowrdez no puedo sacar conclusiones. Capaz en su mente se lo dijo de verdad. Yo lo único que se es que no iba a ir porque quiero recuperar a la persona no a la artista”.

Sin embargo, destacó que volver a aparecer en el plano artístico la pueda ayudar: "El hecho de subirse a un escenario es una parte de recuperación de su vida, entonces yo quiero esa Lowrdez que tomábamos mate y las dos somos locas de los bazares y los viveros y parábamos delante de un container porque tiraban una planta, esa es Lowrdez".

"La amo, yo estoy acá y tiene que resolver cosas mucho más importantes que nuestra relación. Eso le diría, ahora se tiene que ocupar de ella y de encontrarse a sí misma", cerró Mabel con un mensaje a corazón abierto para su hija Lowrdez Fernández.

La decisión de la Justicia que complica a Leandro García Gómez

Leandro García Gómez, pareja de Lowrdez Fernández, seguirá detenido y se le dispuso un embargo de sus bienes por la suma de 15 millones de pesos.

El expediente que se leyó en el programa A la tarde (América Tv), que cuenta con casi 40 páginas, reúne testimonios, pericias y detalles que describen la violencia que habría sufrido la integrante de Bandana, Lowrdez Fernández, durante su relación con él.

El texto judicial reconstruye los hechos ocurridos el 1° de octubre, cuando Fernández y García Gómez mantuvieron una fuerte discusión en su departamento.

De acuerdo con el documento, la policía llegó al lugar cerca de las 18 horas y ordenó a García Gómez que se retirara. Lowrdez Fernández, visiblemente afectada, logró luego comunicarse con una persona de su entorno para contar lo sucedido y denunciar que su pareja la había dejado sin llaves ni cargador de celular.

Luego de varias horas de operativo policial en el departamento de Palermo y de llegar la orden de allanamiento, los efectivos procedieron a la detención del hombre y la cantante fue derivada en ambulancia del SAME al Hospital Fernández para constatar su estado de salud.