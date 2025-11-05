Inundaciones en la PBA: la terrible postal de animales y millones de hectáreas bajo el agua

El recorrido de A24 por la zona inundada

El equipo de Luis Novaresio, en A24, recorrió la zona afectada junto a vecinos y productores para mostrar el impacto directo de la inundación. La cobertura fue a bordo de una fumigadora elevada, el único vehículo capaz de avanzar por los caminos anegados. Las imágenes son desoladoras.

“Estamos en Bragado, en un campo de 100 hectáreas. 99 hectáreas están bajo el agua”, describió un vecino y agregó "las vacas hacen lo que pueden”.

Al volante iba Ricardo Casarini, productor local, quien relató la situación con la crudeza de quien la vive día a día: “Estos caminos son de toda la vida. Por acá pasamos para ir a los campos o a los pueblos. Ahora está todo bajo el agua. Estamos pasando nosotros solo para que se vea lo que estamos viviendo”.

inundaciones4

Consultado por Novaresio acerca de lo que necesitan, Casarini fue directo: “Lo que necesitamos es presencia de la Provincia. Somos un embudo: nos llegan tres canales con agua y las obras que deberían permitir que siga el curso no están hechas. Cada vez estamos peor”.

El periodista mostró imágenes de una vaca prácticamente nadando en el medio del campo: “No es bueno para los animales. Se enferman. Y después viene el calor, los mosquitos, el dengue. Pero lo más grave es el daño económico. Estamos en época de siembra y no se puede sembrar”.

Según Casarini, las obras que se hicieron en los últimos años fueron “aguas arriba, no donde hacía falta”. La última inundación de esta magnitud fue en 2001: “Pasaron 24 años y las obras siguen sin hacerse”.

Respuesta del municipio

En vivo, Novaresio contactó al intendente de Bragado, Sergio Barenghi, quien reconoció la gravedad: “La inundación empezó antes en otros partidos. La maquinaria de la provincia se destinó allí y llegamos después. Hay ofrecimiento de ayuda, pero todavía no se concretó plenamente”.

Sin embargo, para los productores, la respuesta sigue siendo insuficiente. “Yo siento que lo están tomando con una liviandad tremenda”, dijo Casarini. “No pido pelea, pido que se pongan en nuestro lugar", cerró.