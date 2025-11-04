El reclamo de Eduardo Feinmann a una sindicalista del Hospital Garrahan: "Usted me mintió en la cara"

"Yo le pregunté si hacía política, y me dijo que no. Después la vi en una lista. Me mintió en la cara y le mintió a la ciudadanía", recriminó el conductor.

Lezana argumentó, en respuesta: "Yo soy una profesional del Hospital Garrahan", al indicar que está recibida de nutricionista y que entró el hospital de niños por concurso.

"Ustedes usaron a los niños", reprochó Feinmann mientras que Lezana le dijo: "No te lo voy a permitir". "A mí me da asco lo que vos me estás diciendo Eduardo Feinmann, además de ser brutal y un maltrato a una luchadora", sostuvo Lezana.

El periodista volvió a retrucarle: "Ustedes usaron a los chicos para voltear al Gobierno" y luego agregó que también "para ser candidata" en las últimas elecciones del 26 de octubre, donde se presentó como postulante en la lista que el Frente de Izquierda presentó en la provincia de Buenos Aires.

Después del aumento dictaminado por el Gobierno, Feinmann ironizó: "¿Están conformes ahora? ¿Van a querer seguir volteando gobiernos?".

"A usted le molesta la libertad sindical", continuó Lezana y le achacó a Feinmann que sus dichos tenían que ver con que fuera mujer. "No me venga con mujer...", objetó Feinmann.

Luego, Lezana afirmó que "la única camiseta que tengo puesta es la camiseta es la de las infancias y las de los pacientes". A lo que Feinmann interrumpió: "Le importan tres carajos los chicos", denunció.

La dirigente sindical reivindicó haberse puesto "delante de una lucha y ganamos" y le atribuyó a Feinmann tener "bronca" por eso. "Al hospital, lo salvamos por ahora".

Sin embargo, el periodista planteó que "la gente no es pelotuda, por eso votó cómo votó", en relación al resultado de las elecciones de medio término en las que se consagró con el triunfo La Libertad Avanza. "La gente está harta que ustedes hagan política para voltear gobiernos", insistió.

Mientras que Lezana agregó: "Nos tienen hartos los periodistas como usted. Usted también me engañó, nos llama a una entrevista como trabajadores para faltarnos el respeto".