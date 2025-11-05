Revelan impactantes detalles de la furibunda interna entre Mica, Cande y Juanita Tinelli: "Mentirosa serial"

Embed

El detonante, según detalló Mendez, fue la supuesta amenaza telefónica que denuncio la hija de Paula Robles, aparentemente relacionada con una de las deudas de su padre. “Alguien que necesita cobrar una deuda de Marcelo Tinelli habría sido la persona que llamó a Juana, la amenazó, y a partir de allí este escándalo que rompe absolutamente la relación”, confió Mendez.

Ocurre que según la propia Juanita habría borrado el llamado del pánico que le agarró, lo que terminó agravando la situación porque en el caso de que fuese así no tiene prueba alguna de lo ocurrido. “Las hermanas le dicen: ‘¿Por qué borraste el llamado? Si tenías que ir con una prueba a denunciar’”, continuó informando el periodista de El Trece.

Así las cosas, de acuerdo al integrante de Mujeres Argentinas, las hijas mayores de Marcelo Tinelli descreen del relato de su hermana Juanita. “A mí lo que me comentaron, y lo digo en potencial, es que Juanita habría tenido varias mentiras en su placard. Como que mentiría mucho en su vida general", confió entonces Mendez.

“Ellos ya estaban preparados y se ha hablado muchas veces en la familia de cuestiones que pueden ser dañadas por el trabajo de su papá. Siempre hablaron de cuidarse y tener pruebas”, agregó el panelista en referencia a la posibilidad de que Juanita haya borrado esa llamada por temor.

“Si lo que me contaron es cierto, Juanita sería una mentirosa serial en la familia. Entonces, ellas dudan de si esa llamada sucedió o no", concluyó tajante Gustavo Mendez.

Mica, Cande y Juanita Tinelli

Qué le pidió Marcelo Tinelli a sus hijos en medio del escandaloso conflicto familiar

La interna que atraviesa la familia de Marcelo Tinelli continúa generando repercusión y nuevos capítulos mediáticos. El conflicto tomó fuerza la semana pasada, cuando su hija menor, Juanita Tinelli, presentó una denuncia por amenazas y aprovechó la exposición pública para lanzar duras críticas hacia su padre. A partir de ese momento, la tensión escaló: sus hermanos comenzaron a manifestarse y las madres de cada uno tomaron posición, lo que terminó por transformar el asunto en un verdadero escándalo familiar.

Después de algunos días de silencio y en medio de una creciente ola de especulaciones, el martes 4 de noviembre Marcelo Tinelli decidió romper el silencio. A través de su cuenta de X, el conductor publicó un extenso mensaje donde no solo expresó su dolor por la situación, sino que también dejó un mensaje directo a sus seres queridos. En el inicio de su descargo, escribió una frase cargada de emoción y nostalgia: “Que nada ni nadie nos desuna nunca. Ese es mi deseo”, dejando en claro su intención de poner fin a la distancia con sus hijos.

marcelo tinelli descargo en x tras el fuerte posteo de juanita tinelli

El conductor también se refirió a las versiones que hablaban de conflictos internos con algunos de ellos. “Yo amo a mis 5 hijos. Son la razón de mi vida. Me duele fallar como papá, si es que alguno lo ha sentido así. Les pedí disculpas a todos y se las pido por acá, porque el tema ya es público. Ojalá pronto estemos juntos TODOS”, escribió, intentando llevar calma a una situación que ya había trascendido el plano privado.

En el cierre del mensaje, Tinelli tuvo palabras especiales para cada uno de sus hijos: “Gracias Mica y Cande por estar a mi lado y apoyarme siempre. Gracias flaco hermoso Fran, porque aunque digan que estamos peleados, sabemos que no es así. Gracias Juani por la charla de anoche. Desde la bronca y el dolor, uno dice lo que le sale. Los amo”.

Con esas palabras, Marcelo buscó recomponer el vínculo con todos sus hijos y dejar atrás el conflicto que lo expuso como nunca antes en el plano familiar y mediático.