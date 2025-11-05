La contundente frase de Feinmann sobre los sindicalistas apretadores: "Estoy hinchado las..."

"Es la respuesta que estábamos esperando desde hace mucho tiempo", confió Lezana, y afirmó que recibieron la noticia "con asombro y con alegría". Luego criticó al Gobierno nacional porque aún "quedan los daños porque renunciaron varios profesionales".

"Los equipos ahora están bastante resentidos", lamentó, y pidió que se "restablezcan los concursos".

Feinmann le reprochó a la dirigente gremial que "ustedes usaron a los chicos para voltear al Gobierno" y le recriminó haberse presentado como candidata a diputada por el Frente de Izquierda en las elecciones del pasado 26 de octubre.

En ese punto, el periodista de A24 observó que "al fin y al cabo el Gobierno tenía razón, tenía que reordenar (las cuentas) para darle a ustedes los aumentos necesarios".

Lezana planteó, en cambio, que "esto se podría haber resuelto mucho tiempo antes para evitar todo el daño". A lo que Feinmann respondió: "Es que ustedes también quisieron voltear un Gobierno, Norma" y lanzó "usted fue candidata, usted me engañó en la cara".

"Yo le pregunté si hacía política, y me dijo que no. Después la vi en una lista. Me mintió en la cara y le mintió a la ciudadanía", recriminó el conductor.

Lezana argumentó, en respuesta: "Yo soy una profesional del Hospital Garrahan", al indicar que está recibida de nutricionista y que entró el hospital de niños por concurso.

"Ustedes usaron a los niños", reprochó Feinmann, mientras que Lezana le dijo: "No te lo voy a permitir. A mí me da asco lo que vos me estás diciendo Eduardo Feinmann, además de ser brutal y un maltrato a una luchadora", sostuvo Lezana.

El periodista volvió a retrucarle: "Ustedes usaron a los chicos para voltear al Gobierno". Después del aumento dictaminado por el Gobierno, Feinmann ironizó: "¿Están conformes ahora? ¿Van a querer seguir volteando gobiernos?".

"A usted le molesta la libertad sindical", continuó Lezana y le achacó a Feinmann que sus dichos tenían que ver con que fuera mujer. "No me venga con mujer...", objetó Feinmann.

Luego, Lezana afirmó que "la única camiseta que tengo puesta es la camiseta, es la de las infancias y las de los pacientes". A lo que Feinmann interrumpió: "Le importan tres carajos los chicos", denunció.

La dirigente sindical reivindicó haberse puesto "delante de una lucha y ganamos" y le atribuyó a Feinmann tener "bronca" por eso. "Al hospital, lo salvamos por ahora", dijo.

Sin embargo, el periodista planteó que "la gente no es pelotuda, por eso votó cómo votó", en relación al resultado de las elecciones de medio término, en las que se consagró con el triunfo La Libertad Avanza. "La gente está harta que ustedes hagan política para voltear gobiernos", insistió.