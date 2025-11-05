En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Eduardo Feinmann
Hospital Garrahan
Descargo

La contundente frase de Feinmann sobre los sindicalistas apretadores: "Estoy hinchado las..."

Tras el tenso cruce televisivo con Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan, Eduardo Feinmann volvió a cargar contra el sindicalismo a través de sus redes.

a contundente frase de Feinmann sobre los sindicalistas apretadores: Estoy hinchado las...

a contundente frase de Feinmann sobre los sindicalistas apretadores: "Estoy hinchado las...'
Leé también El editorial de Eduardo Feinmann: "La gente no cree más eso de 'Patria sí, Colonia no'"
el editorial de eduardo feinmann: la gente no cree mas eso de patria si, colonia no

"Hinchado las pelotas del sindicalismo apretador y extorsionador, usando a los verdaderos trabajadores y en este caso teniendo de rehén a los chicos", así comenzó Feinmann su posteo en redes sociales.

Y completó: "Harta está la sociedad de esta gente. Me encanta que los verdaderos trabajadores hayan logrado un aumento que ningún gobierno populista les supo dar. Chau. Me voy al psicólogo".

feinmann

El tenso cruce entre Eduardo Feinmann y una sindicalista del Garrahan

Todo comenzó durante una entrevista en A24, donde Lezana habló sobre el aumento salarial del 60% anunciado por el Gobierno nacional para los trabajadores del histórico hospital pediátrico. Sin embargo, el intercambio se tornó tenso y terminó en acusaciones cruzadas que todavía resuenan.

"Es la respuesta que estábamos esperando desde hace mucho tiempo", confió Lezana, y afirmó que recibieron la noticia "con asombro y con alegría". Luego criticó al Gobierno nacional porque aún "quedan los daños porque renunciaron varios profesionales".

"Los equipos ahora están bastante resentidos", lamentó, y pidió que se "restablezcan los concursos".

Embed

Feinmann le reprochó a la dirigente gremial que "ustedes usaron a los chicos para voltear al Gobierno" y le recriminó haberse presentado como candidata a diputada por el Frente de Izquierda en las elecciones del pasado 26 de octubre.

En ese punto, el periodista de A24 observó que "al fin y al cabo el Gobierno tenía razón, tenía que reordenar (las cuentas) para darle a ustedes los aumentos necesarios".

Lezana planteó, en cambio, que "esto se podría haber resuelto mucho tiempo antes para evitar todo el daño". A lo que Feinmann respondió: "Es que ustedes también quisieron voltear un Gobierno, Norma" y lanzó "usted fue candidata, usted me engañó en la cara".

"Yo le pregunté si hacía política, y me dijo que no. Después la vi en una lista. Me mintió en la cara y le mintió a la ciudadanía", recriminó el conductor.

Lezana argumentó, en respuesta: "Yo soy una profesional del Hospital Garrahan", al indicar que está recibida de nutricionista y que entró el hospital de niños por concurso.

"Ustedes usaron a los niños", reprochó Feinmann, mientras que Lezana le dijo: "No te lo voy a permitir. A mí me da asco lo que vos me estás diciendo Eduardo Feinmann, además de ser brutal y un maltrato a una luchadora", sostuvo Lezana.

El periodista volvió a retrucarle: "Ustedes usaron a los chicos para voltear al Gobierno". Después del aumento dictaminado por el Gobierno, Feinmann ironizó: "¿Están conformes ahora? ¿Van a querer seguir volteando gobiernos?".

"A usted le molesta la libertad sindical", continuó Lezana y le achacó a Feinmann que sus dichos tenían que ver con que fuera mujer. "No me venga con mujer...", objetó Feinmann.

Luego, Lezana afirmó que "la única camiseta que tengo puesta es la camiseta, es la de las infancias y las de los pacientes". A lo que Feinmann interrumpió: "Le importan tres carajos los chicos", denunció.

La dirigente sindical reivindicó haberse puesto "delante de una lucha y ganamos" y le atribuyó a Feinmann tener "bronca" por eso. "Al hospital, lo salvamos por ahora", dijo.

Sin embargo, el periodista planteó que "la gente no es pelotuda, por eso votó cómo votó", en relación al resultado de las elecciones de medio término, en las que se consagró con el triunfo La Libertad Avanza. "La gente está harta que ustedes hagan política para voltear gobiernos", insistió.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Eduardo Feinmann Hospital Garrahan
Notas relacionadas
El reclamo de Eduardo Feinmann a una sindicalista del Hospital Garrahan: "Usted me mintió en la cara"
Diego Santilli con Eduardo Feinmann: "Todos los países que despegaron pasaron por dos años muy complicados"
Quiénes son las personalidades argentinas más influyentes en redes sociales

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar