ANSES reveló cuál es el tope para las jubilaciones que pagará en noviembre

El refuerzo se abona de forma completa a quienes perciben la jubilación mínima y de manera proporcional al resto de los beneficiarios. También lo cobran los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez o maternidad de siete hijos, conforme al Decreto 771/2025.

Confirmado: ANSES paga hasta $2 MILLONES a jubilados, quiénes lo cobran

Así, los montos totales a cobrar durante noviembre son:

Jubilación mínima: $403.085,39 (incluye bono).

Jubilación máxima: $2.241.349,35 (sin refuerzo).

PUAM: $336.468,31.

PNC por invalidez o vejez: $303.159,77.

PNC por madre de siete hijos: $403.085,39.

Aunque el incremento de noviembre es del 2,08%, el refuerzo de $70.000 no se actualiza desde marzo de 2024. Esto hace que la mejora real en los ingresos sea menor al porcentaje oficial.

Según estimaciones, los jubilados que cobran la mínima perciben una suba efectiva del 1,71%, mientras que los beneficiarios de PUAM registran un aumento del 1,64% y los de PNC por invalidez o vejez, del 1,59%.

Nuevas bases imponibles y valores previsionales

La Resolución 338/2025 también determinó los nuevos valores de referencia para el sistema previsional.

Base imponible mínima: $112.183,09.

Base imponible máxima: $3.645.898.

Prestación Básica Universal (PBU): $152.371,37.

Estas actualizaciones impactan en los aportes de los trabajadores en actividad y en el cálculo de las futuras jubilaciones dentro del régimen general.