Uso de armas en Argentina: cuáles son los nuevos requisitos que impuso el Gobierno de Milei

Será obligatorio presentar una declaración jurada que fundamente la solicitud, acompañada por documentación de respaldo y fotografías que acrediten las características del arma. El trámite incluye el pago de una tasa específica, equivalente a la de los procedimientos Tenencia Express y Tarjeta de Consumo de Municiones (TCCM), según los valores vigentes de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).

La autoridad evaluará los antecedentes del solicitante, verificando que no existan sanciones ni actuaciones pendientes, y exigirá una antigüedad mínima de cinco años como legítimo usuario de armas de uso civil condicional.

Otro de los puntos centrales es la obligación de acreditar un uso deportivo comprobable, ya que la colección o interés particular no bastan para obtener la autorización. Para ello, el RENAR establece tres vías posibles:

Presentar una certificación emitida por una entidad de tiro que acredite la condición de tirador asiduo en prácticas con armas cortas, largas o tiro práctico.

Demostrar participación en competencias nacionales o internacionales con el tipo de armamento solicitado.

Que la solicitud provenga de una entidad de tiro habilitada, destinada a la enseñanza o al desarrollo de disciplinas deportivas que requieran su utilización.

El titular del RENAR, Juan Pablo Allan, sostuvo que la medida apunta a “garantizar que el Estado sepa dónde están las armas” y a recuperar la trazabilidad del material que permanecía fuera del sistema legal.

Según Allan, la legislación argentina “es una de las más avanzadas de la región”, pero durante años fue “distorsionada con trabas que alejaron a los usuarios legítimos del sistema”, lo que generó un alto nivel de irregularidad.