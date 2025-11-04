Violento ataque en una escuela de Junín: qué dijo la mamá de la víctima

Embed

Todo sucedió después de que una compañera alertara a la estudiante sobre la presencia de una mujer que al parecer la estaba buscando con intención de atacar. En la denuncia constan amenazas directas en el aula, que además incluyeron insultos. “¿Qué problema tenés con mi hija?”, le habría dicho la mujer antes de iniciar la golpiza.

“El colegio quiso manejar el tema sin que nos enteramos, porque la nena que agrede había golpeado y amenazado a otros compañeros”, comentó María Laura, destacando un contexto agresivo dentro de la convivencia escolar. La violencia aumentó cuando la hija de la agresora le entregó una cadena a su madre, para luego propinarle varios golpes en la cabeza a la joven.

“Te voy a c... a palos todos los días a la entrada y a la salida, y si ese video se hace viral voy a ir hasta tu casa y te voy a matar”, destaca los párrafos más fuertes que se consignó en la denuncia. Una docente intervino, logró separar a la víctima y le exigió que la agresora abandonara el aula.

La alumna fue asistida por el Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME)

La acusación por intento de homicidio

La alumna fue asistida por el Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) y trasladada de inmediato al hospital local. La denuncia fue presentada ante la policía y la Fiscalía 9 de Junín ordenó una medida cautelar para proteger a la víctima tras el ataque.

La madre de la estudiante agredida describió el cuadro con el que se encontró: “Me llamó mi hija y me dijo ‘vení, mamá. Lloraba, gritaba”.

“Casi me muero en el instante, salí corriendo con el padre hasta la escuela”. Añadió que al llegar encontró a su hija “bañada en sangre, con la cabeza abierta en cuatro partes, lesiones en el ojo, las piernas, traumatismo de cráneo”.

“Es intento de homicidio, esta mujer tiene que estar presa”, remarcó en la entrevista. También señaló que su hija había tenido un incidente previo con la agresora, donde la atacante había llegado a la escuela con un cuchillo, hecho que no anticipó el desenlace violento ocurrido en el aula.