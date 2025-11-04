Violento ataque en una escuela de Junín: qué dijo la mamá de la víctima
La alumna debió ser trasladada con cortes en la cabeza, en los brazos, piernas y politraumatismos por los cadenazos recibidos por la madre de una compañera en plena aula. “Tenía la intención de matar”, contó María Laura.
María Laura, madre de la víctima de 14 años que fue agredida a cadenazos por la mamá de otra compañera en plena aula, dio detalles de cómo se fueron dando las acciones que se desarrollaron dentro de la Escuela Secundaria Nº 16. de Junín. “Tenía la intención de matar a la nena, le dejó un corte grande en la cabeza”, reconoció la mujer.
En A24, María Laura contó que “esto es una pelea entre las nenas que venía de hace un tiempo. Nos habían llamado a las madres, se pidieron disculpas, hicieron actas y pensamos que todo quedó ahí, pero la nena la siguió porque andaba con un cuchillo y amenazaba con dar puñaladas a otras compañeras”.
En su relato, la madre de la nena de 14 años dijo que el día de los hechos: “La hija llevaba la cadena en la mochila y la madre entró al colegio diciendo que iba a una reunión, fue al aula, no estaba el profesor y ahí la hija primero le pega con la cadena a mi nena y después se la da a la madre que le siguió pegando”.
“Nos fuimos del colegio en ambulancia, mi hija tiene la cabeza rota y ahora se está recuperando”. comentó la madre de la damnificada. “Yo no sé por qué fue la agresión, y ahora no sé cómo vamos a seguir porque ya terminan las clases”.
Todo sucedió después de que una compañera alertara a la estudiante sobre la presencia de una mujer que al parecer la estaba buscando con intención de atacar. En la denuncia constan amenazas directas en el aula, que además incluyeron insultos. “¿Qué problema tenés con mi hija?”, le habría dicho la mujer antes de iniciar la golpiza.
“El colegio quiso manejar el tema sin que nos enteramos, porque la nena que agrede había golpeado y amenazado a otros compañeros”, comentó María Laura, destacando un contexto agresivo dentro de la convivencia escolar. La violencia aumentó cuando la hija de la agresora le entregó una cadena a su madre, para luego propinarle varios golpes en la cabeza a la joven.
“Te voy a c... a palos todos los días a la entrada y a la salida, y si ese video se hace viral voy a ir hasta tu casa y te voy a matar”, destaca los párrafos más fuertes que se consignó en la denuncia. Una docente intervino, logró separar a la víctima y le exigió que la agresora abandonara el aula.
La acusación por intento de homicidio
La alumna fue asistida por el Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) y trasladada de inmediato al hospital local. La denuncia fue presentada ante la policía y la Fiscalía 9 de Junín ordenó una medida cautelar para proteger a la víctima tras el ataque.
La madre de la estudiante agredida describió el cuadro con el que se encontró: “Me llamó mi hija y me dijo ‘vení, mamá. Lloraba, gritaba”.
“Casi me muero en el instante, salí corriendo con el padre hasta la escuela”. Añadió que al llegar encontró a su hija “bañada en sangre, con la cabeza abierta en cuatro partes, lesiones en el ojo, las piernas, traumatismo de cráneo”.
“Es intento de homicidio, esta mujer tiene que estar presa”, remarcó en la entrevista. También señaló que su hija había tenido un incidente previo con la agresora, donde la atacante había llegado a la escuela con un cuchillo, hecho que no anticipó el desenlace violento ocurrido en el aula.