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Alarma en Córdoba: un fuerte sismo sacudió la capital y el interior

El hecho ocurrió alrededor de la 1:30 de este miércoles y el epicentro se ubicó a 30 kilómetros al sudoeste de Deán Funes. Cuál fue la magnitud del temblor.

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El epicentro del temblor se ubicó a 30 kilómetros al sudoeste de Deán Funes (Foto: Wikipedia).

El epicentro del temblor se ubicó a 30 kilómetros al sudoeste de Deán Funes (Foto: Wikipedia).

Un sismo de magnitud 4.0 se registró durante la madrugada de este miércoles en la provincia de Córdoba y fue percibido por habitantes de la capital y de distintas localidades del interior, donde numerosos vecinos manifestaron haber sentido el movimiento a través de las redes sociales.

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Según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el fenómeno ocurrió a la 1:34 y tuvo su epicentro a unos 30 kilómetros al sudoeste de Deán Funes. El organismo precisó además que el evento se produjo a una profundidad de 11 kilómetros.

Las localidades ubicadas en las cercanías del epicentro fueron las que experimentaron el temblor con mayor intensidad. Entre ellas se encuentran Deán Funes, Soto, Villa de Soto y Capilla del Monte.

El movimiento también alcanzó a la ciudad de Córdoba, donde fue advertido en numerosos barrios. A su vez, vecinos de Carlos Paz, Jesús María, Alta Gracia, Villa del Rosario, La Calera y otras localidades de la provincia aseguraron haber percibido el sismo.

De acuerdo con los datos oficiales, el evento tuvo una magnitud de 4.0 en la escala de Richter. Hasta el momento, las autoridades no reportaron personas heridas ni daños materiales como consecuencia del movimiento telúrico.

Datos del sismo

  • Magnitud: 4.0.
  • Hora: 1:34.
  • Epicentro: 30 kilómetros al sudoeste de Deán Funes.
  • Profundidad: 11 kilómetros.
  • Situación: sin reportes oficiales de daños ni víctimas.

¿Cuáles son las zonas de Argentina donde se registran más sismos?

Argentina forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica del planeta. Sin embargo, los movimientos telúricos no se distribuyen de manera uniforme en todo el territorio nacional.

Las provincias con mayor actividad sísmica se concentran sobre la región cordillerana del oeste argentino, especialmente San Juan y Mendoza, consideradas las de mayor riesgo sísmico del país. También son frecuentes los temblores en La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy y, en menor medida, Neuquén.

En el caso de Córdoba, si bien no integra el núcleo de mayor peligrosidad sísmica, registra movimientos con cierta frecuencia debido a la presencia de fallas geológicas activas, principalmente en el norte y en las Sierras Chicas. La mayoría de estos eventos suelen ser de baja o moderada magnitud y, por lo general, no provocan daños importantes.

El monitoreo de la actividad sísmica en todo el país está a cargo del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), organismo que registra los movimientos telúricos y difunde información oficial sobre su magnitud, profundidad y ubicación del epicentro.

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