¿Lluvias? Cómo estará el tiempo en el AMBA y el resto del país este fin de semana

Cómo estará el tiempo el sábado y domingo en el AMBA

El sábado se presentará con mejores condiciones, ideal para actividades al aire libre. La temperatura mínima rondará los 12°C en la Ciudad y bajará hasta 10°C en el conurbano, mientras que la máxima se mantendrá cerca de los 22°C. El viento del sudeste continuará moderando los valores térmicos.

El domingo se espera un aumento parcial de la nubosidad y un refuerzo del viento del este, con ráfagas de entre 23 y 31 km/h. Las temperaturas oscilarán entre 13°C y 22°C, que generarán un ambiente templado y agradable.

pronóstico

De cara a la próxima semana, el lunes se destacará por el ingreso de vientos del noreste, con ráfagas que podrían superar los 40 km/h, cielo parcialmente nublado y una máxima cercana a los 24°C. El martes se anticipa un nuevo repunte térmico por el ingreso de aire cálido desde el norte, con temperaturas que alcanzarían los 27°C y un progresivo aumento hasta los 29°C o 30°C hacia mitad de semana.

Alerta por tormentas en Misiones

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas fuertes con lluvias intensas y ráfagas para la provincia de Misiones, especialmente en las zonas de El Dorado, General Manuel Belgrano, Iguazú y San Pedro.

Las autoridades recomendaron tomar precauciones:

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Mantenerse alejados de árboles, construcciones inestables y artefactos eléctricos.

Evitar circular por calles inundadas o permanecer al aire libre.

No utilizar teléfonos con cable y cortar la electricidad si el agua ingresa al domicilio.

No permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas ante riesgo de descargas eléctricas.

Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos.

Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortar el suministro eléctrico.

Evitar actividades al aire libre.

Contrastes en el resto del país

El panorama meteorológico nacional muestra grandes contrastes. El noreste argentino enfrenta un escenario más complejo, con alerta naranja para el norte de Corrientes, el este de Santiago del Estero, Tucumán, el centro-sur de Salta, el centro-norte de Jujuy, el noreste de Santa Fe y el este de Chaco.

En esas zonas se esperan tormentas intensas con acumulados entre 70 y 100 milímetros, ráfagas de hasta 100 km/h, actividad eléctrica y caída de granizo.

Las provincias de Entre Ríos, Formosa, sur de Corrientes, sectores de Santa Fe, Chaco, San Luis, Córdoba, La Rioja y Catamarca permanecen bajo alerta amarilla, con lluvias más dispersas pero localmente intensas. No se descartan acumulados localmente elevados.

El sábado, el frente se desplazará hacia el norte y las lluvias persistirán sobre Catamarca, Formosa y el oeste de Santiago del Estero y Chaco, con tendencia a mejorar hacia la tarde.

Sin embargo, Jujuy, Salta y Tucumán seguirán bajo alerta naranja, con posibilidad de tormentas de alta intensidad.