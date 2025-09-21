En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Buenos Aires
Clima
Clima

ALERTA por tormentas fuertes y granizo: el clima para el Día de la Primavera

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alerta por tormentas, granizo y ráfagas en varias provincias. Qué se espera en Buenos Aires y el AMBA para la semana.

Hay alerta amarilla por tormentas: ¿a qué hora se larga el agua?

Hay alerta amarilla por tormentas: ¿a qué hora se larga el agua?

El regreso de las malas condiciones climáticas marca este domingo 21 de septiembre, Día de la Primavera, con alerta por tormentas fuertes en diferentes zonas del país.

Leé también En un clima de tensión, así fue la función de Gimena Accardi y Andrés Gil en Bahía Blanca
En un clima de tensión, así fue la función de Gimena Accardi y Andrés Gil en Bahía Blanca

El SMN renovó el alerta amarillo para las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Santa Fe, donde se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 70 km/h. Se prevé una precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, que podría superar estos valores de manera puntual.

Zonas con alerta naranja

El alerta naranja, que indica mayor severidad, incluye regiones donde las tormentas pueden ser fuertes o severas, con lluvias intensas, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h. En estos casos, las precipitaciones podrían acumular entre 40 y 80 mm.

flores-amarillas-primavera

Clima en Buenos Aires y el AMBA

En la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, el SMN anticipa un domingo nublado, que pasará a mayormente nublado durante la noche. Las temperaturas oscilarán entre 11°C de mínima y 16°C de máxima, manteniéndose frescas para la primavera.

Para el lunes, se prevé cielo algo nublado por la mañana, pasando a parcialmente nublado por la tarde y noche, con marcas térmicas de 8 a 19°C.

El martes continuará con buen tiempo, algo nublado en la madrugada y mañana, mayormente nublado por la tarde y noche, con temperaturas entre 6 y 19°C.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Buenos Aires Clima Pronóstico del tiempo Servicio Meteorológico Nacional
Notas relacionadas
Clima en Buenos Aires hoy: cómo estará este lunes y el "veranito" que se viene en pleno invierno
Se viene el frío: cómo estará el clima durante el fin de semana
Maratón Internacional de Buenos Aires: horarios, cortes de calles y todo lo que hay que saber

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar