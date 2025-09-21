ALERTA por tormentas fuertes y granizo: el clima para el Día de la Primavera

El regreso de las malas condiciones climáticas marca este domingo 21 de septiembre, Día de la Primavera, con alerta por tormentas fuertes en diferentes zonas del país.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alerta por tormentas, granizo y ráfagas en varias provincias. Qué se espera en Buenos Aires y el AMBA para la semana.
Hay alerta amarilla por tormentas: ¿a qué hora se larga el agua?
El regreso de las malas condiciones climáticas marca este domingo 21 de septiembre, Día de la Primavera, con alerta por tormentas fuertes en diferentes zonas del país.
El SMN renovó el alerta amarillo para las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Santa Fe, donde se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 70 km/h. Se prevé una precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, que podría superar estos valores de manera puntual.
El alerta naranja, que indica mayor severidad, incluye regiones donde las tormentas pueden ser fuertes o severas, con lluvias intensas, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h. En estos casos, las precipitaciones podrían acumular entre 40 y 80 mm.
En la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, el SMN anticipa un domingo nublado, que pasará a mayormente nublado durante la noche. Las temperaturas oscilarán entre 11°C de mínima y 16°C de máxima, manteniéndose frescas para la primavera.
Para el lunes, se prevé cielo algo nublado por la mañana, pasando a parcialmente nublado por la tarde y noche, con marcas térmicas de 8 a 19°C.
El martes continuará con buen tiempo, algo nublado en la madrugada y mañana, mayormente nublado por la tarde y noche, con temperaturas entre 6 y 19°C.