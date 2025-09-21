ALERTA por tormentas fuertes y granizo: el clima para el Día de la Primavera

Clima en Buenos Aires y el AMBA

En la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, el SMN anticipa un domingo nublado, que pasará a mayormente nublado durante la noche. Las temperaturas oscilarán entre 11°C de mínima y 16°C de máxima, manteniéndose frescas para la primavera.

Para el lunes, se prevé cielo algo nublado por la mañana, pasando a parcialmente nublado por la tarde y noche, con marcas térmicas de 8 a 19°C.

El martes continuará con buen tiempo, algo nublado en la madrugada y mañana, mayormente nublado por la tarde y noche, con temperaturas entre 6 y 19°C.